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00940如何申購…00939及00941也相同嗎？ 她：標的不同但程序一樣

聯合新聞網／ 財經雪倫
台股今天衝萬九。圖/本報系資料照片
台股今天衝萬九。圖/本報系資料照片

元大臺灣價值高息（00940）怎麼申購

發了統一台灣高息動能（00939）怎麼申購，雪友私訊再問那00940怎麼申購？哎喲！程序一樣，只是標的不一樣。

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雪倫覺得最簡單的方法是找券商的營業員，請他幫忙處理。

拿到00940申購單後，填好下表的資料，申購ETF需要填風險屬性，受限篇幅在此簡略。

填寫完成給營業員，然後在申購期3/11～3/15匯款，匯款完成跟營業員講一聲就完成囉。

想直接找投信開戶申購也可以，但雪倫會覺得有點小麻煩，因為ETF上巿後也是透過券商買賣，與其這樣不如直接請平常往來的券商處理，不然每出一檔都要跟投信開戶申購，那手上的投信戶頭應該會有好多個，管理起來麻煩。

雪友也有問中信上游半導體（00941）怎麼申購？來來來！雪倫問大家，程序會一樣嗎？

如果下次再有人問，可以將雪倫發的怎麼申䐟新ETF的連結貼給該朋友就好。

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00939統一台灣高息動能 00940元大臺灣價值高息 00941中信上游半導體 月配息

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