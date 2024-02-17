00878這檔個股竟賣在阿呆谷！ 他：最大的贏家是外資…時間真的很湊巧

YouTube頻道《陳愉昇投資理財》分享，國泰永續高股息（00878）要在2月27日配息0.4元，創下了歷史新高，往年都配在0.3元附近，年化殖利率來到了7.4％。

以下為影音內容：

至於為何這次00878配這麼多，很有可能是因為00929和00919帶給00878一些殖利率上面的壓力，畢竟00919及00929都配蠻多的；還是要強調配息多寡只是其次，能否填息才是最重要的。

一檔ETF真正的價格不在於配息多寡，選股邏輯和成分股才是精隨。

00878經歷了去年11月成分股的調整，有發生什麼變化嗎？竟有一檔股票賣在阿呆谷！00878一賣該檔股票就飛上去了。

00878納入了聯電（2303）、世界先進（5347）、統一（1216）；刪除四檔成分股，有宏碁（2353）、開發金（2883）、中鋼（2002）、南亞科（2408）。

每次這種大型ETF的成分股更換，在籌碼面一定會出現一種很特殊的現象，外資和投信都會互相丟接籌碼。

舉宏碁為例子，時間點落在去年的11月30前後幾天，那陣子投信每天都在賣宏碁，外資就每天買宏碁，很神奇。

讓人最有陰謀論的地方就是，00878將宏碁剔除成分股，過沒幾天宏碁就大漲，00878完全沒有賺到錢，最大的贏家是外資，真的很湊巧，真的有那麼剛好00878一賣，股票就大漲嗎？時間點抓得太剛好，很難讓人不去多想00878是不是被針對。

當然這只是茶餘飯後的八卦，沒有證據大家聽聽就好。

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