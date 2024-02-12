00939跟00940要怎麼選…一圖超詳細資料比較曝光！ 她：萬八「分批布局」不怕買貴

00939vs00940怎麼選

這應該是這陣子問雪倫最多的問題；昨天老弟看到我，也幫同事問這一題。

雪倫花了時間再自製一張比較表，我還挺有自信這應該是最詳細的一張表，並將重點標示紅字，以便雪友們看。

雪倫一直䑁得賺錢不易，我們不要做伸手牌，投資要有想法。

免費的通常最貴？為什麼？就算你跟著高手進場，但高手不會告訴你賣點，高手可能賺飽飽，但你卻是夢一場。

我們投資的是自己辛苦賺來的錢，花點時間研究一下，做功課，買的心安，即使投資的標的遇到些小波浪，但我們知道方向是對的，自然就挺的過去；如果當伸手牌，會不知為何而買，為何而賣，反而容易賠錢。

雪倫不會推薦買哪一檔，但還是花時間整理資料讓雪友們判斷思考，如果雪友們有興趣，雪倫可以再為大家再製作一份成分股的比較表。

雪倫怕表格的字小，雪友們不易讀，整理文字如下：

00939 統一台灣高息動能ETF

追蹤指數：臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃高息動能指數 發行價：15元 募集日期：2024/3/1~/3/5 預計掛牌日期：2024/3/20 追蹤檔數：40檔 成分股篩選：上市櫃發行市值及自由流通市值前250大股票，經流動性篩選後，依財務基本面做基礎篩選，選取通過以下條件股利率前40大之股票建構投資組合。 (1.) 最近2季每股盈餘總和大於0。 (2.) 最近3年平均現金股利發放率介於0%與120%之間。 (3.) 排除最近一季營業利益率之數值及季增率同屬最低30%之股票。 (4.) 排除定期審核生效日前已除息之年配息股票或宣告不發放現金股利之股票。 成分股調整月份：一年調整一次成分股。 1月、5月、9月進行指數定審，5月為成分股定審，1月、9月為權重定審。 投資策略：依夏普值調整權重，提高投組延續性，增加投資效率，大幅提升CP值 ,建構高息+高效投資組合。 產業：全產業 經理費：0.30%/年 保管費：0.035%/年 預計第一次除息時間：成立後120天後 (預計2024/8/1) 領息時間：月底 保管銀行：華南銀行 平準金機制：有 指數預估殖利率：9.85%

00940 元大臺灣價值高息ETF

追蹤指數：臺灣價值高息指數 發行價：10元 募集日期：2024/3/11~/3/15 追蹤檔數：50檔 成分股篩選：上市櫃公司市值前300大,，近1個月成交金額前70% ; 近12個月有8個月流通係數大於3%或超過1億元，股利率加權，個別成分股權重上限8% 依下列條件選50檔。 (1.) 近四季EPS加總大於0、ROE最高的90% 毛利率成長近4季最高的90% (2.) 益本比最高的80%、 負債比最低的90%、近一年股價跌幅低 (3.) 删除KY股、取近三年皆有配息。 成分股調整月份：一年調整二次成分股。 每年2次 每年5、11月的第7個交易日為審核基準日 投資策略：巴菲特指標價值投資：益本比、自由現金流量收益率、股利率。 產業：全產業 經理費：0.30%/年 保管費：0.03%/年 預計第一次除息時間：成立日起滿90天後（預計7月） 領息時間：月初 保管銀行：華南銀行 平準金機制：有 指數預估殖利率：8.6% 基金成立拿到核准後，投信公司才會進場布局成分股，實際成分股的占比理論上應該會與宣傳期不同，還是要以實際進場布局為主。

有投資朋友會說：現在台股萬八股價太高，現在投資00939或是00940會買貴！

確實，現在的股價是高點，但你知道什麼時候會跌嗎？你知道現在的高點真的是高點嗎？雪倫承認我不知道。

雪倫再問，等高點跌下來，你真的敢買嗎？

雪倫承認，我可能會想等到更低的時候買，但往往就買不到，因為不敢買或是想再等更低時，股價卻反彈了。

雪倫認為巿場是很調皮的，往往讓我們抓不準，如果不想錯過，對未來的局勢也沒什麼把握，可以用分批布局的方式，逢低再加碼提高勝算！

初三，新年快樂！

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