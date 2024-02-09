00940元大月配息ETF募集價10元！ 專家：錯過只能等到4月屆時股價不一定

國內ETF發行龍頭元大投信，具備業界最強指標級0050、0056發行經驗，針對市場趨勢與產品差異性，再推出首檔結合巴菲特價值投資、月配息設計與10元親民發行價的「元大臺灣價值高息ETF(00940)」，將於3/11至3/15募集，募集期間除了18家證券與2家銀行可以買到外，募集期間icash Pay會員透過「元大基金先生」APP，即可線上申購。

00940結合高股息與10元發行價，募集訊息一出網路各大存股討論區紛紛直呼「台灣價值存起來！」親民價格更是讓許多還沒有開始存高股息ETF的小資族，開始詢問要到哪裡才能買到。元大投信2/5已於官網公布18家券商、2家銀行都可以申購00940，更攜手icash Pay，募集期間3/11至3/15，icash Pay會員可連結國泰世華銀行、台北富邦銀行、台新銀行、中國信託銀行、中華郵政及樂天銀行等金融機構帳戶，線上完成元大投信開戶，並透過「元大基金先生」APP進行申購，一萬元起就可入手00940。

元大投信2023年與icash Pay共同推出全台首家電子支付帳戶買基金服務，至今線上開戶合作金融機構已達16家。

存股達人提醒，因為00940是ETF，如果來不及在募集期間申購，要等到4/1掛牌日才能交易買進，而10元發行價只限募集期間，正式掛牌時應會反映成分股漲跌，就不一定是10元。

元大投信具備業界最強ETF發行經驗，針對高股息ETF市場蓬勃發展，存ETF投資人數直線攀升，本次將00940核心投資策略獨家納入巴菲特價值投資指標，相對於僅追逐股價動能，或是頻繁交換投資風格，00940在突顯高股息特色的同時，亦專注於優質股票的長期評價走揚潛力，一年兩次成分股調整均聚焦價值投資，全天候參與股息收益與資產增長。

市場分析，00940除了10元發行價吸睛，更重要是價值投資選股機制，可以跟市面各大高股息ETF達成互補，以及每月月初領息設計，可與大多數季配、月配高股息ETF搭配成雙週領息。根據臺灣指數公司數據，臺灣價值高息指數自2018年以來，過去五年平均殖利率達8.6%，2023年更高達14.4%。

元大投信指出，00940除具備價值投資特色，追求高CP值成分股標的，月配息加上發行價10元設計，更讓新進小資族能夠執行「低價買、輕鬆存、每月領」的無壓力投資哲學，投資人可至元大投信FB粉絲團了解申購優惠方案。

現階段icash Pay線上開戶合作金融機構：元大商業銀行、華南銀行、臺灣銀行、台北富邦銀行、台新銀行、國泰世華銀行、中華郵政、臺灣企銀、臺灣土地銀行、永豐銀行、新光銀行、中國信託銀行、第一銀行、樂天銀行、上海商銀、彰化銀行。（如再含元大投信現有的合作銀行：兆豐銀行、合作金庫銀行、三信商業銀行，目前總計19家金融機構可完成元大投信線上開戶作業。）