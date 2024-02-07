快訊

「立院活字典」周萬來襄助韓國瑜 以法律讓三政黨心服

被害人提再議！NONO涉性侵處分不起訴 高檢署發回2案續查

台糖瘦肉精複驗結果出爐 中市衛生局：檢出「西布特羅」

00919「幫付錢」水、通勤、手機月費！ 她累績被動現金流：僅需要10.5張達成

聯合新聞網／ Irene學旅筆記
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

你領年終獎金了嗎？有別於月薪的預算規劃，年終獎金可以有更好的安排！

這裡提供3個年終獎金的規劃方向

A.儲蓄：依序安排以下項目的儲蓄計畫

償還壞債；預留支出；緊急預備金；其他儲蓄目標

B.投資現在：投資自己或和他人分享

投資學習、犒賞自己、準備紅包、回饋社會

C.投資未來：透過投資完成階段性財務目標

從小目標開始累績被動股息來支付固定支出，像是水費、電信費、通勤費等小額必要支出，就可以透過投資高股息ETF來規劃股息計畫！

目前規模突破千億且投資人數持續增加的，00919群益精選高息；因其高股息的特色，以每季0.55元的股息計算，用股息來支付水費，只要一張，用股息來支付電信費，只要三張，不管用年終獎金來投資或定期定額，都很適合小資族來累績被動現金流。

◎本文內容已獲 Irene學旅筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00919群益台灣精選高息ETF基金 季配息

延伸閱讀

已存股00878、00713、00692…等5檔ETF！ 她：最近納入00919因為表現太亮眼

00919規模年成長近5000％！ 他：維持配息0.55元至9月都沒問題

00878一路從16漲到逼近22元…不敢投資會墊高成本價？ 他破迷思：該用力買進

0056+00878+00919跟00929想每月加薪一萬怎選？ 他：原來關鍵是這檔

相關新聞

00919「幫付錢」水、通勤、手機月費！ 她累績被動現金流：僅需要10.5張達成

00919群益精選高息；因其高股息的特色，以每季0.55元的股息計算，用股息來支付水費，只要一張，用股息來支付電信費，只要三張，不管用年終獎金來投資或定期定額，都很適合小資族來累績被動現金流。

已存股00878、00713、00692…等5檔ETF！ 她：最近納入00919因為表現太亮眼

其中00919這檔ETF，是最近才被我納入名單的存股寶寶，原因是919最近的表現實在太亮眼了，已經連續三季配出年化配息率高達10%的現金股利，真的好香。

00919規模年成長近5000％！ 他：維持配息0.55元至9月都沒問題

根據00919投信官網公告的可分配收益金額還有1.77，看來要維持0.55元的配息到2024年9月應該都沒問題，而且6-8月還會有成分股的股息...

比較00929、0056、00878、00919、00713、0050績效比拚！ 他：1月這兩檔季配息型勝出

00929成立起算到2024年1月底，與0056、00878、00919、00713、0050比較，誰是績效第一名？

00919未來依舊可10%高配息…縱使被收平準金限制？ 專家：24元以下買進至少9％

以00919為例，因為有收益平準金，官網每天都會公告淨值組成，而且00919因為換股時間是五月和十二月，所以在6-8月中間並不換股，所以我可以觀察他在這段時間，可分配收益到底增加了多少...

00878一路從16漲到逼近22元…不敢投資會墊高成本價？ 他破迷思：該用力買進

關於優質資產我的想法是，這麼優質的資產，股價越漲越高、股息越來越多，我應該用力買進、持續買進，盡可能去持有更多的優質資產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。