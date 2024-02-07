00919「幫付錢」水、通勤、手機月費！ 她累績被動現金流：僅需要10.5張達成

你領年終獎金了嗎？有別於月薪的預算規劃，年終獎金可以有更好的安排！

這裡提供3個年終獎金的規劃方向

A.儲蓄：依序安排以下項目的儲蓄計畫

償還壞債；預留支出；緊急預備金；其他儲蓄目標

B.投資現在：投資自己或和他人分享

投資學習、犒賞自己、準備紅包、回饋社會

C.投資未來：透過投資完成階段性財務目標

從小目標開始累績被動股息來支付固定支出，像是水費、電信費、通勤費等小額必要支出，就可以透過投資高股息ETF來規劃股息計畫！

目前規模突破千億且投資人數持續增加的，00919群益精選高息；因其高股息的特色，以每季0.55元的股息計算，用股息來支付水費，只要一張，用股息來支付電信費，只要三張，不管用年終獎金來投資或定期定額，都很適合小資族來累績被動現金流。

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