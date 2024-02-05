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小孩2萬元紅包如何處理？過來人曝「直接0056」：長大給複利

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友好奇求問，家長們如何處理小孩子的紅包錢？示意圖／Ingimage
女網友好奇求問，家長們如何處理小孩子的紅包錢？示意圖／Ingimage

農曆春節家中長輩遵循習俗會包紅包給晚輩們，而不少家長則會幫自家孩子存起來。近日有女網友發文求問，家中小孩每年可領到約2萬元紅包，之前都是存起來，不過最近想幫孩子投資，因此她好奇其他家長如何處理小孩子的紅包錢？貼文一出掀熱議。

原PO在Dcard發文分享，她的孩子目前4歲，每年過年紅包大概可領到2萬元左右，以往他們都會幫孩子把紅包錢存起來，不過今年想直接幫他買高股息ETF「0056」和「00878」，並協助保管到高中。對此，原PO也好奇，其他家長是如何處理小孩子的紅包呢？是否會幫忙保管？還是會讓孩子學習理財

貼文發布後，有網友表示應該幫忙保管，「保管到升大學以上才對吧，我都告訴他要用一部分紅包錢來繳學費，剩下的都告知他必須存起來」、「我覺得幫小孩存到高中，然後讓小孩出去打工一陣子，把錢交給小孩，告訴他你以後靠自己了」、「存起來，我小時候每年的紅包媽媽都有存，一年1萬，到我20歲的時候，我媽就一次把20萬加利息給我，這是我的創業基金，我很感謝我媽」。

也有不少網友認為可以讓孩子學習理財觀念，「站在小孩的角度，我覺得國高中就可以給小孩了欸，早點教他們理財觀念，不要亂花，但也可以買真的想要的東西」、「不要幹走都好，學會理財很重要，高三再給吧！感覺比較合適」、「如果確定一年可以穩收2萬的話，或許可以1.5萬拿去存股，剩下的5000元分月給小孩做零用錢，讓他練習使用金錢、學習想要與需要的觀念」。

此外，網友也分享自身經驗，「我們是買股票，配了（股息）繼續買」、「我小孩6歲，從她出生滿月禮跟每年紅包錢我都直接全部存股，打算一直這樣到她大學畢業再交給她打理」、「直接0056，複利長大給小孩」、「我是幫小朋友開證券戶，每年紅包錢全部拿去存股」。

存股 春節 理財 紅包 農曆過年

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