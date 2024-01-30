買0050還是0056或00927？網曝「挑股原則」 一票人推006208

股票標的選擇非常多，備受台灣人喜愛的ETF也分為市值型ETF、高股息ETF，有股票新手好奇詢問「市值型跟高股息ETF，只能擇一檔要選誰？」許多網友都推薦投資006208，也有人建議高股息ETF可以選擇0056，還有人解釋，「投資目的是花股息的話就存高股息，投資目的是發財的話就存市值型」。

市值型ETF也稱為指數型ETF，主要追蹤大盤指數，成分股按照個股市值規模來排列，如0050、006208等，高股息ETF則不同，成分股主要由高現金股利殖利率的公司組成，但各ETF因追蹤不同指數且篩選方式有別，成分股差異可能不小，如0056、00878等。

一名網友在論壇Dcard發問，「市值型跟高股息ETF，只能擇一檔要選誰？」她表示，她於今年正式踏入股市，目前還是股票新手，她比較保守，想先投資ETF，不過無法決定該選擇市值型或高股息ETF，她好奇「到底該如何判斷要買哪檔呢？0056？0050？00927？」

不少人建議選擇006208，有人留言「006208，市值型」、「006208」、「006208，結案」、「006208，去吧」、「006208+1」。也有網友留言「高股息可以考慮買0056，可分配收益跟尚可發放年數都高過你常聽到的00878、00919、00929，配息來源主要來自資本利得跟投資股利，沒有動到平準金。市值型就006208，你也可以趁現在美債etf低檔時分配一點」。

還有人表示「高股息ETF這兩年都屌打市值型的績效，00919上市以來報酬有4成，真心推薦沒在騙」、「如果五年內都用不到買股票的錢，就買市值型」、「現在美債就是送分題，等美債漲完要升息的時候再用賺到的錢換成高股息」、「有現金流需要就高股息，追求長期報酬就市值型」、「大推00631正2」。