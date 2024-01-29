對的標的和時間00935！ 專家：封關日抱股過年持有一年平均報酬高達20幾％

再過幾周就是農曆新年了，讓我們簡單回顧一下一月份市場的表現，儘管前兩周市場表現震盪，但1月18日台積電法說會展望優於預期，投資氣氛瞬間從陰雨綿綿轉為豔陽高照，台積電股價表現勢如破竹帶動相關AI類股表現強勢，加上近期美股重要科技大廠財報表現亮眼，科技七雄股價重回顛峰，台股正式站上萬八。

2024不可逆的半導體和AI大勢

台積電法說提供了什麼讓市場為之振奮的訊息？台積電表示，受惠於3奈米等先進製程的比重上升，帶動第四季毛利率達53%。2023年全年獲利9791.71億台幣，EPS為32.34元。這一切關鍵密碼就是「AI」，魏哲家預估今年公司整體營收至少成長20%，遠高於整體晶片市場估計的10%；目前市面上所有的AI晶片，幾乎都由台積電生產，優於預期的營收展望和產業難以撼動的領先技術，再次印證了台積電護國神山的美名和半導體是台灣最強的產業，是長期投資中不可或缺的要角。

然而AI跟半導體族群，相關的股票不少，投資人難免眼花撩亂，建議還是以ETF來「同時投資一籃子好股票」，省掉研究個別公司的時間。不過已經有的ETF指數大多只聚焦單一產業/主題，例如5G、半導體、電動車…，如果可以將這些主題集合在一起並與時俱進，納入新的創新科技主題，對投資人來說無疑是多一個選擇。

聚焦多元創新科技ETF

在這邊跟大家介紹「野村臺灣創新科技50 ETF」，代號00935，從00935的全名可以發現是聚焦在「創新科技」，最大特色是擁有多元題材，更能掌握創新科技主題。

根據聯合國科技與創新報告(2023年4月)，預估到了2030年，整體創新科技的市場規模將從1.5兆美元擴大至9.5兆美元，年複合成長率高達 20%！投資人可以藉由ETF(00935)，一次性地投資所有創新科技主題，除了能規避掉單一產業的風險，而且當科技趨勢出現輪動時，更能快速掌握投資的機會。

確認過眼神，對的標的，對的時間

除了選到好的科技型ETF標的外，布局的時間點也很重要，統計2016至2023年，元月底進場持有6個月以上，加權指數6個月、1年平均上漲9.30%及14.84%，而臺灣創新科技50指數平均上漲12.46%及23.12%。

封關日進場旺整年？新科技趨勢紅紅火火

除了元月底佈局是個選擇，想在封關日加碼，抱股過年的投資朋友，根據統計，2016年以來若封關日進場並抱股過年，加權指數6個月、1年平均上漲8.98%及11.43%，而臺灣創新科技50指數平均上漲15.45%及23.95%，聚焦「新科技」表現更亮眼。

科技股仍然是未來的投資主流，追蹤臺灣創新科技50指數的野村臺灣創新科技50ETF (00935)，包含AI、5G、電動車、元宇宙、區塊鏈、機器人自動化、大數據、金融科技、雲端運算、資訊安全、半導體…等科技題材一次網羅。並且會每年審視一次主題，不斷汰舊換新來與時俱進。對於喜好投資科技股的朋友，00935會是一個好幫手。

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