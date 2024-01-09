00919超級配息王的「五大優點」！ 他：股價強勢且可分配收益充足

去年最有話題性的高股息ETF當00919莫屬，原因無他，就是919的配息實在太高了，如果你去年有布局的話，即將在1/12領到來自919發的大紅包（股息）。

這個大紅包你可以包給自己也可以包給家人，如果你是一般小資上班族，就等於多了一份年終獎金，真正實現股息Cover的生活。

上次也有老鐵希望我整理更多關於919的資料，槓桿哥在這裡整理了919的5大優點，加了簡單的圖片說明方便你更好理解。

優點1：高殖利率

919的高殖利率特性大家都知道了，目前每季殖利率約2%-2.5%，非常符合槓桿哥選股首重殖利率的特性，所以我也考慮在今年佈局一些919。

優點2：股價強勢

去年一整年股價漲了5.73元（34.66%），這個漲幅無論跟大盤、個股或其他ETF比較都是很厲害的數字了，而且919還有更高的股息。

優點3：可分配收益充足

目前還有1.73元可以配息，如一季預估0.55的話，還可以配到今年第三季，在6-8月除權息旺季時又會有一波股息入帳，可分配收益又會持續增加，所以不用擔心可分配的股息歸0。

優點4：彈性調整成分股

919選股邏輯看現在，會在12月做一波調整，先預選高股息並刪掉成長率較差的個股，5月時就會選入當年的高股息成份股，確保有高殖利率加上穩定的配息。

優點5：有效提高現金流

殖利率高代表提供的現金流也多，靠股息每月加薪的所需成本也比較少，這也是我考慮佈局919的原因之一，因為花更少的成本就可以拿到更多的股息。

以上就是槓桿哥幫老鐵們整理00919的5大優點，但不代表投資建議，老鐵們還是要自己做好判斷，畢竟來市場最重要的就是獨立思考的能力。

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