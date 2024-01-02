快訊

南韓最大在野黨魁遇襲！頸部遭砍當場倒地

棒球／昔日封鎖日韓全台爆紅 張誌家驚傳過世享年43歲

日本能登強震已知釀13死！氣象廳宣布解除所有海嘯警報

聽新聞
test
0:00 / 0:00

定期定額0056、00713、00878搭配006208！ 專家：2024年會繼續執行

聯合新聞網／ 艾蜜莉
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

編按：原文發文時間為2023年12月31日

2023年的最後一天，再過沒幾個小時就要跨年了，我先預祝大家新年快樂喔！

31日稍微整理了一下買賣紀錄，因為下半年新增使用小資翻倍存股策略，也因此買到好價格的股票比上半年更多，像是聯強、中信金、超豐、統一、鴻海、國泰金、元大期…等等的(這些都是我觀察名單的股票)，其中大部分已經賣出的都是按照紀律：

漲到橙色區間以上後開始分批賣，每一檔都賺將近10%甚至以上，這是在股市一直創高的狀況下，可以讓我穩穩找出相對便宜買點，更有效率使用資金的一個策略，明年如果股市還居高不下，預計會繼續使用下去。

此外，今年我還有一個「景氣燈號」的策略，它是相對更長線的操作，我從觀察名單選出0056、00713、00878這3檔高股息ETF，另外再搭配一檔006208市值型ETF在適合的景氣燈號下來定期定額，因為是看著燈號來操作，短則3至5年期，長則沒有設限，所以這個策略的重點，也必須是依據自己的本金和收入條件來擬出適合的定期定額規劃，2023年是執行的第一年，景氣燈號現在是藍燈，2024年會繼續執行。

再來提到2024年大家最關心的，我想應該就是降息的議題了！很多大大都陸續在提問金融股和美債的問題，不過我一直強調，債對我來說是資產配置的商品，而且降息的準確時間還不知道，以我個人的投資習慣，不會預期未發生的事情作為買賣依據喔。

在2023年的最後一天，我簡單總結下來應該是這3件事情要告訴大家；另外，2023年收到大大們給我的回饋也比往年更多，透過宣揚價值投資的觀念，讓大家能找出適合自己的方式從股市真正賺到錢，對我來說是最有成就感也最幸福的一件事情，期許2024年我們一起繼續透過投資讓資產穩健成長。

◎本文內容已獲 艾蜜莉-自由之路 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0056元大高股息 00713元大台灣高息低波 00878國泰永續高股息 降息 景氣燈號 2882國泰金 2891中信金 鴻海2317 006208富邦台50

延伸閱讀

基本工資今起調升 保全、社福業月薪35K起跳

00937B未來「漲幅會超過溢價」所以沒關係？她：多比較甚至有折價的產品

2024年投資最該注意的重點訊號：降息資訊越來越多 就該準備下車

00922奪下爆紅ETF冠軍！ 他分析有其三大優勢：00878則是年度第一

相關新聞

定期定額0056、00713、00878搭配006208！ 專家：2024年會繼續執行

「景氣燈號」的策略，它是相對更長線的操作，我從觀察名單選出0056、00713、00878這3檔高股息ETF，另外再搭配一檔006208市值型ETF在適合的景氣燈號下來定期定額...

00922奪下爆紅ETF冠軍！ 他分析有其三大優勢：00878則是年度第一

今年台股強勁復甦，大型龍頭股市值有所成長，ETF榜由號稱「市值型ETF 2.0」的國泰台灣領袖50首次進榜，並拿下第一！

2023年台股ETF前十強出列 半導體ETF績效衝出頭

12月29日（周五）為2023年台股封關日，加權股價指數最終收盤在17,945.70點，雖未攻克萬八大關，但全年指數漲幅...

全民瘋高股息ETF 2023年績效、配息雙料冠軍是它

全民瘋 ETF，總投資人數衝至843.7萬人，其中，高股息 ETF 就占45.9%。在揮別2023年的時刻，全年含息總報...

大哥00878再扛…外資狂提款台股卻照漲不誤？ 專家曝真相：老大還是它

前兩年外資越賣台股反而繼續漲，直到今年回頭認錯，淨買超力道還是不如投信我大哥？以前喊水會結凍的外資，影響力降低了嗎？ 2023 年再過幾天就結束了，以投資來說，今年也是非常特別的一年，尤其是籌碼面變化。首先外資睽違連續三年賣超後，今年回頭轉買 922.93 億，三大法人總和也在連三年賣超後，總算回到買超千億以上。但如果你再比對土洋兩大法人動作，投信在今年買超更多（2,230.69 億），比外資更有力。

Fed高「鴿」國人資金兵分兩路 狂搶兩類ETF

美國聯準會（Fed）釋出鴿派訊息，風險資產價格順勢起飛。市場預期Fed在2024年將開啟降息循環，投資人風險偏好提升。台灣投資人的資金兵分兩路，一路資金瘋狂搶買債券ETF…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。