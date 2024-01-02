定期定額0056、00713、00878搭配006208！ 專家：2024年會繼續執行

編按：原文發文時間為2023年12月31日

2023年的最後一天，再過沒幾個小時就要跨年了，我先預祝大家新年快樂喔！

31日稍微整理了一下買賣紀錄，因為下半年新增使用小資翻倍存股策略，也因此買到好價格的股票比上半年更多，像是聯強、中信金、超豐、統一、鴻海、國泰金、元大期…等等的(這些都是我觀察名單的股票)，其中大部分已經賣出的都是按照紀律：

漲到橙色區間以上後開始分批賣，每一檔都賺將近10%甚至以上，這是在股市一直創高的狀況下，可以讓我穩穩找出相對便宜買點，更有效率使用資金的一個策略，明年如果股市還居高不下，預計會繼續使用下去。

此外，今年我還有一個「景氣燈號」的策略，它是相對更長線的操作，我從觀察名單選出0056、00713、00878這3檔高股息ETF，另外再搭配一檔006208市值型ETF在適合的景氣燈號下來定期定額，因為是看著燈號來操作，短則3至5年期，長則沒有設限，所以這個策略的重點，也必須是依據自己的本金和收入條件來擬出適合的定期定額規劃，2023年是執行的第一年，景氣燈號現在是藍燈，2024年會繼續執行。

再來提到2024年大家最關心的，我想應該就是降息的議題了！很多大大都陸續在提問金融股和美債的問題，不過我一直強調，債對我來說是資產配置的商品，而且降息的準確時間還不知道，以我個人的投資習慣，不會預期未發生的事情作為買賣依據喔。

在2023年的最後一天，我簡單總結下來應該是這3件事情要告訴大家；另外，2023年收到大大們給我的回饋也比往年更多，透過宣揚價值投資的觀念，讓大家能找出適合自己的方式從股市真正賺到錢，對我來說是最有成就感也最幸福的一件事情，期許2024年我們一起繼續透過投資讓資產穩健成長。

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