債券ETF就是送分題…明年降息多少都說了！ 專家：現在選00933B有機會追回多點績效

債券ETF還能買？換檔投資追回來

最近這個月最夯的問題是啥？就是「債券ETF還能不能買？白髮都愁出來了等等我還沒上車啊！」

很多小資族錯過10月底急升行情後，陷入天人交戰當中，大家都說降息行情已偷跑，那現在進場不就沒賺到行情又接刀？

其實投資人真的是想太多，債券ETF這一波真的是送分題，連哪一年要開始降息，可能要降多少都跟你說，妥妥的讓你 OPEN BOOK 來應試，連這種都會怕還是回家洗洗睡吧！

根據FED聯準會12月官方聲明得知

2024年先降三碼 2025年再降四碼 2026年再降三碼

長期目標會回到2.5％的水準，告訴你準備要降息三年，現在都還沒開始動作是有什麼好擔心？

若你是位「領債息等降息」的投資人，現在問題應該是要選哪一檔，比較有機會多追一點績效回來，前面錯過了我們不要再回頭看，現在該拿到的我通通要。

用前一波的升降息循環來看，要拿到最佳表現，非產業型金融債莫屬，不論是短期的半年或是長期二年以上，都優於其他類型的債券產品。

而今年最夯的機制組合是什麼？「月配息＋平準金」對吧！那如果我想要掌握債市循環的布局機會，也想要搭上最夯的機制組合。難道我只能二擇一嗎？

不，你有選擇的；前陣子國泰投信推出的00933B 國泰10Y+金融債ETF，絕對能滿足你的期待「投資級 金融債＋平準金＋月配息」，最好的產業型債市機會＋最夯的機制組合。

這檔上市後績效只能說amazing！上市不到2個月就交出近15％的績效，這速度、這能力 不多看二眼都不行。

配息的話，假設募集時就用15元買進，按照5%、5.5%、6%配息率，換算每月配息金額，一張大約可領62.5~75元。

因為00933B是明年1月底就評價、2月首次配息，從掛牌到除息期間會累積3.5個月債息，等同一張可領到218元以上，甚至上看262元，到時候應該也是所有月月配ETF中，一次配息最高的產品！

所以說啊，你還沒上車的，自己想一想「要降息三年的大循環週期」，有可能漲個幾天就結束了嗎？想通了就不會糾結囉！

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