00918今年含息漲幅破50％…這次配息0.67元！ 專家：最低調的高股息ETF

2023是高股息ETF百花爭艷的一年，受到AI題材激勵，不少高股息ETF交出前所未有的漲幅。這一年新面孔特別多，但是要說當前最低調、最值得持續關注的，我認為是大華優利高填息(00918)。

這檔ETF最新公布配息數字，每單位配0.67，今年3次配息合計配了1.62，以最新收盤價計算，現金殖利率7.5%。 這個配息數字放在高息ETF當中，其實算是高標。不過最恐怖的還是它今年的漲幅，含息一口氣漲超50%。

很難相信這個數字是由一檔高息ETF跑出來的，就是每天鑽研基本面、研究籌碼變化、辛苦了大半天可能都未必能達到這個報酬，可說是意圖讓人放棄選股。

我很好奇，究竟是什麼不尋常的編製規則，能夠創造這麼驚人的漲幅？

看了公開說明書，如果用一句話解釋，就是圍繞在「股利率+填息次數」這項組合上。

相信大家都發現了第二個不尋常，那就是它的編製規則，怎麼會這麼樸實無華？看起來很單純，也沒有什麼讓人難以理解的地方。

不過仔細探究，其實這樣選出來的股票，多半符合「低基期」+「穩定配息」的特質。尤其是「低基期」，代表只要有一個題材發酵，通常就會有明顯的漲幅，而在今年，這個題材就是「AI」。

回顧今年不少大放異彩的AI概念股，它們在起漲前，其實正是具備「低基期」+「穩定配息」的特質，這也解釋了為什麼00918今年能交出近50%的漲幅。

明年呢？我相信，沒有一檔ETF能年年漲50%，不過它這種強調「低基期」+「穩定配息」的組合，股息率預料都會是前段班。

另外30檔「低基期」的成分股，只要出了3-5檔類似今年AI題材的轉機股，價差的空間應該也會不小，這點算是持有這檔ETF最值得期待的故事。

所以如果你偏好股息多一點，這檔應該算是當前能夠給出高標殖利率、同時又能兼顧價差的高息ETF。同時我也覺得它應該算是近2年眾多新掛牌高息ETF當中，現階段最明顯被低估的潛力股。

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