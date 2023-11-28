比00929更好的選擇？ 00934也很會漲主打「高股息、報酬」…她三面向分析

理財達人摳摳（懶錢包Lazywallet）在Youtube頻道上分享，隨著復華台灣科技優息（00929）爆紅，如今強力挑戰者現身，中信成長高股息（00934）同樣是高股息、同樣是月月配，主打「很會長」，股息、報酬全都要。那麼沒有收益平準金、2024年中才開始配息的他，會是更好的選擇嗎？

以下為影音內容：

2023年可說是月配元年，00929打頭陣上市以來傲人的成長速度打破台股ETF大大小小紀錄，股價會漲、配息快又穩、天時地利人和的加持下，如今是不分男女老少家喻戶曉的明星，更可怕的是傳奇故事才剛開始。

其實業者自然不會讓00929獨霸市場，1號挑戰者00934及台新永續高息中小（00936）都在11月粉墨登場；同樣高股息也主打月配。

中信成長高股息（00934）

中國信託台灣優選成長高股息ETF基金 成立時間：2023.10.24 上市時間：2023.11.01 發行價格：15元 追蹤指數：臺灣優選成長高股息指數（臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選成長高股息指數）

每年4月和9月進行成分股審查與調整，1年配息12次，從1月到12月。

指數以上市上櫃為母體，經流動性檢驗，再以發行市值、EPS、殖利率、現金股利發放率等指標篩選後，結合股息、成長、品質等投資因子計算因子綜合分數。

4月定審重股息（股息因子50%、成長因子20%、品質因子30%） 9月定審重成長（股息因子20%、成長因子50%、品質因子30%）

依綜合分數排序，歷史填息表現較佳的50％優先選入，不足再由剩餘股票補足50檔成分股（個股權重上限7％、下限0.5％）。

根據公開說明書，第一次收益評價日訂在2024年6月30號，順利的話配息也是明年7月囉！

另外00934目前沒有收益平準金機制，一些人擔心月配讓股息高高低低的狀況更明顯，這和金管會加嚴管制有關，有消息說過一陣子會加上，這蠻合理的，不然光宣傳上就輸00929一大截；台灣投資人看到股息不穩定或越來越少，大概也會失去耐心。

00934三個檢視面向

1、股息和成長全都要

中信宣傳00934是高股息加上高報酬。

看到股息部分，00934宣稱能夠能夠精準鎖定高息股票，回測「臺灣優選成長高股息指數」2018年至2022年表現，不論是單一年度或5年平均都更勝0056追蹤的「臺灣高股息指數」和加權指數。

看到成長也就是所謂報酬率上的表現，指數的模擬回測涵蓋到了2013年到2023年，10年確實不算短也有15％以上的年化報酬率自然是很優秀，勝過代表大盤的加權指數還有2檔知名的高股息指數一大截；另外值得一提的是年化標準差，這是用來衡量基金淨值波動程度的指標，標準差越大表示淨值波動越劇烈，這邊數字和大盤相近，想傳達的意思應該是波動不會太大。

不過如果是保守型的投資人，比起賺錢更在乎少跌、少賠，或許也能想想，這是否適合自己。

00934追蹤的「臺灣優選成長高股息指數」是2023年3月30日誕生，找來代表大盤的加權指數、0050追蹤的「臺灣50指數」、0056追蹤的「臺灣高股息指數」和00929追蹤的「特選臺灣科優息指數」比一比；經歷7個多月「特選灣科優息數」暫時領先，往後是「臺灣優選成長高股息指數」、「臺灣高股息指數」，但要注意時間不長，只能算是短期較量且今年是高股息的狂歡，動輒3-40％的漲幅不會是常態。

2、4月股息、9月成長

00934主打的招牌，號稱能鎖住股息同時追逐成長，淡季旺季都有戲，是升級版的高股息PLUS。

中信投信有做一張圖簡單介紹1年2次換股背後的運作邏輯，首先是4月即將迎的除權息旺季，這時任務是領息，就是宣傳說的鎖股息，所以股息、成長、品質3大投資因子，股息因子銓重最高，其次是品質，成長放最後。

到9月換股時，接下來大半年除息的公司就很少了，變成「追成長」模式，成長因子放最重，其次是品質，最後是股息；兩次算是頭尾對調。

3、成長股與產業分布

在中信成長高股息4月鎖股息、9月追成」核心概念的指導下，會選出怎樣的持股？

既然兩次選股目標不同，精確一點說應該是側重點有些差異，加權分數不一樣，那麼現在這一批成分股，就會從9月開始一路拚戰到明年4月，期待能貢獻資本利得，也就是價差了；把銓重最重的10檔列出來，幾乎清一色都是電子股。

從產業分布來看更清楚，半導體是一支獨秀，雖然00934持有50檔成分股，不過光是電子類股占比就高達8成以上，目前也未持有任何金融股，一方面台股本來就是電子超過6成的地方，另方面根據指數宗旨，現在這段時間要「拚成長」，所以是這樣的組成。

◎本文內容已獲 懶錢包 Lazy Wallet 授權，未經同意禁止取用轉載。