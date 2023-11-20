00929持有超過多少要繳交二代健保補充保費？ 他計算：371張還不用

00929免二代健保補充保費

Hello大家好，我是知美。

00929復華台灣科技優息，目前已經連續五個月，配發0.11元現金股利，年化配息率維持在7%~8%之間。

持有幾張需要繳交二代健保補充保費？

統整00929前四次配息組成資訊，股利+利息所得佔比分別為：

47.70%、34.79%、21.95%、16.03%

2023年11月08日收盤價格17.71元，成立以來股利+利息所得最高占比47.70%，平均月配息率0.638%計算。

19999/(17710*0.00638*0.477)=371.0656；等於最多持有371.065張00929，不需繳交二代健保補充保費，總持有成本金額657萬1562元。

小提醒：以上計算採用00929成立以來配息公告資訊預估，並不保證未來收益分配配息金額，實際配息組成資訊依照投信官網公告為主；粉專內容無提供任何投資買賣建議，投資有風險，買賣前請自行判斷。

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