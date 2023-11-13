快訊

忘掉iPhone 15！他曝蘋果祕密研發iPhone 16新設計 果粉搖頭：像廉價安卓

被問到太煩？台南50嵐張貼「5沒有」公告　網：漏了最重要的

反對全民調排除政黨實力 趙少康諷柯文哲「政治釘子戶」

月領10萬股息靠00878退休！ 他曝「超狂加薪圖表」：年領12萬成本需約183萬

聯合新聞網／ 知美Jimmy
台股示意圖。 聯合報系資料庫
台股示意圖。 聯合報系資料庫

00878超狂月配10萬加薪表！

Hello大家好，我是知美。

2023年10月31日，國泰投信公告，00878國泰永續高股息，今年度第四季季配息金額0.35元，公告當天收盤價格19.5元計算，季配息率1.79%，年化配息率高達7.18%！

本次收益分配除息日期：11月16號

本次收益分配發放日期：12月12號

統計00878今年度2、5、8、11月，總配發現金股利1.24元，2023年度實際配息率約6.49%（第四季採用10/31日收盤價格預估）

公開2023年度00878超狂月配10萬加薪表（採用10/31收盤價格19.50元計算）

想要月配1萬，年配12萬

需要持有96.775張，總成本188萬7113元

想要月配3萬，年配36萬

需要持有290.323張，總成本566萬1299元

想要月配10萬，年配120萬

需要持有967.742張，總成本1887萬0969元

小提醒：以上計算採用00878 2023年度配息公告資訊預估，並不保證未來收益分配配息金額，粉專內容無提供任何投資買賣建議；投資有風險，買賣前請自行判斷。

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 季配息 ETF

延伸閱讀

中信金（2891）賺得很不錯…EPS創歷史同期新高！ 專家「買不夠」：私心希望股價跌一點

當沖3年慘賠600萬 過來人曝血淚教訓：要花20年還債

0056、00878、00919月領1至10萬股息！他曝光「加薪圖表」：這檔成本最低

2024請假攻略懶人包！他製作「文字、日曆」兩圖：絕對是最有誠意的版本

相關新聞

月領10萬股息靠00878退休！ 他曝「超狂加薪圖表」：年領12萬成本需約183萬

00878想要月配1萬，年配12萬，需要持有96.775張...

想搭上「拉積盤」買ETF只能0050？ 專家：還有00692和00850

目前台股「市值型ETF」的數量其實不算少，認真算一下有0050、006208、00692、00850、00922、00923等起碼10檔以上，選擇堪比快餐店菜單。

0056、00878、00919月領1至10萬股息！他曝光「加薪圖表」：這檔成本最低

利用季配息高股息ETF，0056/00878/00919，打造月月領息組合，總共需要多少成本？

00933B跟00773B皆月配債券ETF該選？ 她：加碼「這檔」趁超便宜價格

前陣子股市走跌，雷龍也入手了一些ETF，包含市值型、高股息與債券型，當市場不明朗且資金有限時，對於加碼就需要更謹慎。

季配型台股 ETF 年化配息率前10強 這一檔已率先填息

市場法人觀察，19檔季配型台股ETF中，最近一次年化配息率達雙位數以上的有三檔，包含大華優利高填息30（00918）的1...

0056、00878、00919是月配息好組合！ 他：這檔還能維持至少四季的高配息

近年高股息ETF熱度大增，從老牌的元大高股息0056到00878、00919、00929...各家高息ETF多到不知道怎麼選擇。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。