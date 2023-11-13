月領10萬股息靠00878退休！ 他曝「超狂加薪圖表」：年領12萬成本需約183萬

00878超狂月配10萬加薪表！

Hello大家好，我是知美。

2023年10月31日，國泰投信公告，00878國泰永續高股息，今年度第四季季配息金額0.35元，公告當天收盤價格19.5元計算，季配息率1.79%，年化配息率高達7.18%！

本次收益分配除息日期：11月16號 本次收益分配發放日期：12月12號

統計00878今年度2、5、8、11月，總配發現金股利1.24元，2023年度實際配息率約6.49%（第四季採用10/31日收盤價格預估）

公開2023年度00878超狂月配10萬加薪表（採用10/31收盤價格19.50元計算）

想要月配1萬，年配12萬

需要持有96.775張，總成本188萬7113元

想要月配3萬，年配36萬

需要持有290.323張，總成本566萬1299元

想要月配10萬，年配120萬

需要持有967.742張，總成本1887萬0969元

小提醒：以上計算採用00878 2023年度配息公告資訊預估，並不保證未來收益分配配息金額，粉專內容無提供任何投資買賣建議；投資有風險，買賣前請自行判斷。

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