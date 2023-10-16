00929、00934、00936三檔月配息ETF「一圖」比較！ 專家：就屬它最特別

這周有2檔月配息ETF即將募集，上上禮拜我在節目分享了這張表格，統整了連同6月掛牌的00929，當前台股3檔月配息ETF的差異。

雖然都是月配息，不過內涵卻大不同，除了圖中的黃色標記之外，最大的差異就在編製規則上。

最特別的當屬中信發行的00934，它在編製規則中加入「成長」與「高股息」的換檔操作，這個模式在台股ETF當中應該找不到第2檔。

它的作法是，一旦進入台股除權息旺季，選股就偏重在「高股息」；除權息後當進入第4季到第1季的電子旺季，選股就偏重在「成長」。

第一次看到這個編製規則，只好奇這樣切來切去會不會有周轉率過高的問題？

後來我求證一下，每次替換大概落在30%~35%之間，代表有大部分兼顧股息與成長的核心持股是不變的，所以不至於發生成分股大風吹的情況。加上成分股有50檔，應該有不錯的風險分散效果。

另外這2檔新募集的商品都不配備平準金制度，不過據我所知，主要是因為平準金制度目前正修改調整中，這2檔後續應該會搶在配息前陸續加入，畢竟平準金制度對於一檔月配息商品而言，整體還是利大於弊的。

我的結論，就編製規則觀察，3檔月配息ETF當中，929與936屬於偏積極屬性，934會比較偏穩定屬性。

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