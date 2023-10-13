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看準「美債正2銅板價」想進場！網看投資計畫狠酸：被盤整到死

聯合新聞網／ 綜合報導
網友想投資美債正2。圖／美聯社
網友想投資美債正2。圖／美聯社

多名聯準會官員相繼發出可能不需再次升息的鴿派言論。有投資人認為，現在正是投資00680L 元大美債20正2的好時機，他打算「先卡位看有沒有魚頭吃」，然而投資計畫卻被其他人狠酸是「賭博」，有人直言「不要買債，正二會被盤整到死」。

聯準會（Fed）理事沃勒表示，隨著金融市場緊縮，Fed在採取進一步的利率行動前可以先觀望形勢的發展。主張不排除再升息的波士頓聯邦準備銀行總裁柯林斯也說，官員朝向耐心評估經濟數據的立場。

一名網友PTT發文表示，目前升降息預測有稍稍的偏鴿趨勢，加上正2長黑很久了，現在銅板價，雖然還沒公布CPI，現在進場有點賭博的成分，但他仍想先卡位看有沒有魚頭吃。

該網友打算先投資，若CPI優於預期再追買，9塊內買；CPI持平的話，不設停損，抱到底；CPI爆炸就先出掉，7塊再買。15-20元停利。

其他人則留言「12塊就有人發標的說很便宜了，結果現在銅板價，現在抄的是第幾批人了」、「總有人說現在超便宜」、「哥不買債」、「波動耗損會被玩到爛」、「成本10塊的先烈路過，反正就閒錢丟著」、「美債還沒割到大型韭菜，太早，等日元升到100，你就知道美債會崩去哪」、「勸你不要」、「看完留言就知道你會贏了」。

還有人留言「韭菜越反對，你勝率越高」、「昨天買今天大賺」、「多頭陷阱，靠戰爭爆發避險而已，之後你會被電」、「一直買買買，前面已經有99人先買先輸了，也許換你贏，過去半年，覺得自己跟推文反著做很聰明的，已經先輸了」、「上個月油價，自己想想核心cpi降不降的下來」、「漲個兩天就高潮了」、「我覺得短期會贏，然後想貪大波一點會輸」。

PTT 聯準會 Fed 00680L元大美債20正2

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