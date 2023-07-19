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賣00878改買00923…結果前者飆後者不動該換回嗎？ 專家：是可長抱的ETF

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
台股。報系資料照
台股。報系資料照

版友表示，自己本來只買高股息ETF00878，看到大家都說市值型ETF貼近大盤、長期表現比較好，所以00923上市之際，就把大部分的00878賣掉轉買00923。

幾個月過去了，想不到當初賣掉的00878噴上天花板，抱了幾年都沒賺這麼多，反倒是手中的00923漲幅落後。

現在心態不好了，質疑自己做了一個錯誤的決定，猶豫該不該重回高股息的懷抱？

答：

今年比較特別，有不少長年配息穩定、股價少有波動的股票，因為受到了AI題材的激勵，上演難得一見的大多頭

而剛好這些股票又是高股息ETF的最愛，所以今年大多數的高股息ETF，績效都狂勝市值型的商品，例如0050、006208，當然00923也屬於後者。

不過投資不是只看幾個月的表現，尤其ETF這種商品，拉長時間以「年」為單來觀察會比較客觀

另外群益ESG低碳(00923)和0050、006208這類純粹追蹤大盤的ETF又略有不同，它同時多了「低碳指標」。這就排除了不少台灣50內重量級的傳產股，取而代之的是中型100指數內的成分股。

所以雖然今年高股息ETF普遍大勝市值型，不過這檔00923績效算是介於純市值型ETF與高股息中間，表現並不算太差

因為它的成份股當中，還是有納入像創意、緯創、英業達、光寶科技嘉、緯穎這類「血統純正」的AI概念股。正是由於編制規則的關係。

所以我的看法，雖然今年高股息ETF表現普遍狠甩市值型，不過參考過去歷史，市值型ETF的優點是長年下來累積的表現仍然相對穩定。

這樣的假設下，我認為不需要「看漲追漲」，否則已經錯過高股息ETF的漲幅，如果現在又回頭追買，搞不好漲的時候沒跟到，跌的時候又跑不掉，這番操作就真是「飄出滿滿菜味」了。

客觀來說，未來低碳也確實是個藏不住的主流，例如政府今年也開始訂制碳費相關機制、也計畫開設「碳權交易所」。可想而知，這個趨勢下科技股佔台股比重預料只會更高。

所以這類ETF其實算是可以長抱的類型，與其忙著頻繁換股追高殺低，不如靜待修正後再買進，或乾脆設定定期定額。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 00923群益台灣ESG低碳50 ETF 緯創 光寶科 技嘉 AI 006208富邦台50

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