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僅0056賺…他自認「冥燈」買航運股、三陽（2206）都能賠！空軍求救：買這檔

聯合新聞網／ 綜合報導
網友自認是投資「冥燈」。本報資料照片
網友自認是投資「冥燈」。本報資料照片

股票投資報酬率高風險也高，有投資人自認是一盞「冥燈」，他分享自己投資進陽明（2609）、三陽（2206），兩支標的都是一買進就跌價。唯有投資0056有賺錢，收益約1.8萬元，且賣出後還持續上漲。許多鄉民表示，希望他能投資緯創「救救空軍」。

一名網友PTT分享投資股票的經驗，他笑稱，大盤似乎都跟自己作對，每次都是買什麼跌什麼、賣什麼漲什麼，他以這個月的三次操作為例，唯一有賺錢的標的為0056，考慮到獲利超過5%、除息完畢，他便將持股賣出，獲利18419元。

該網友表示，他持有0056已兩年多，等於被套牢約兩年，這期間只要跌價就買進，直到最近終於攤平成本，上月賣出後，到現在股價又上漲了2元。

另外該網友投資的兩檔股票都虧損，分別是陽明（2609），他一買進就跌價，除息完隔天漲停，因此又買進一張，結果又繼續下跌。另一支則是三陽（2206），他看好下半年發展，因此決定投資，然而股價又在他買進後下跌。

該網友崩潰表示，「我現在只有個大膽的想法，看要不要買一張緯創還是技嘉，我就不信真的這麼冥燈」。

其他網友則留言「空軍感謝你」、「買的時候發個文，我開始空」、「AI三雄接受挑戰」、「拜託你買緯創跟技嘉」、「你是緯創空軍的浮木」、「幫你點名，緯創、技嘉、廣達、奇鋐」、「先等我賣出，拜託」、「買台灣50跟0051，有多穩，結果寧可當賭博買股票」、「空軍拜託你買」。

還有人留言「追緯創啊空軍感謝你」、「緯創空軍被嘎爛惹，你可以買一張救救空軍」、「謝謝大哥，你接下來要買什麼？我先賣」、「買房看看」、「買緯創，一個禮拜後我會加碼」、「因為你都在追高」、「你買你要先說，這樣大家才能加碼」、「勢在好你就想買，都沒有研究也沒信仰，被割很合理」。

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