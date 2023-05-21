高息ETF解碼 鑽石成分股出列

高股息ETF吸金能力一流，儼然成為台股熱門投資標的，盤面上訴求高股息、存股主題的台股ETF有11檔，合計規模高達4,848億元，入列ETF成分的個股身價也水漲船高，尤其光寶科、仁寶、微星等19檔被高度重複持有，更是立於「下檔有撐、上檔看俏」的不敗之地。

高股息ETF在台灣相當吃香，2021年受益人數突破百萬人、2022年也跨過200萬人關卡，今年則是達到252萬人，成為投信兵家必爭之地。目前台股高息相關的ETF計有11檔，再加計即將募集的群益台灣半導體收益、復華台灣科技優息，預估13檔高股息從市場吸金將上看5,000億元、占台灣基金市場總規模5.4兆元的一成，而且還呈繼續增長的態勢，入選成高股息ETF成分股的個股，也競相成為法人機構投資的必備名單。

從這13檔高股息ETF成分股交叉比對發現，同時被六檔以上的ETF納入個股共有19檔、平均殖利率約6%，且現階段是以科技股被重複入選的標的最多，包括廣達、光寶科、仁寶、微星、華碩、緯創、群光、可成等。

進一步來看，緯創、廣達被納入次數高達九次最多；元大金、大聯大也有八次；至於光寶科被納入高股息指數最久的一間公司，過去十幾年來都沒有被刪除過。

在高股息買盤絡繹不絕下，且下游PC族群股價表現多優於大盤，廣達5月來上漲26.8%、緯創漲14.4%、光寶科11.4%、仁寶10.2%，成台股投資亮點。

對此，復華台灣科技優息ETF經理人許忠成分析，電子科技類股是目前台股市值最大且最具成長潛力產業，除了半導體之外，包括電腦周邊設備、零組件和通路大廠，皆有具世界級的競爭力，近年除了專注本業之外，也加速跨足電動車、車用電子、AI、雲端伺服器、高速運算等趨勢產業，持續挹注其營運獲利動能，建議納入做為布局台股兼顧資本利得及息收題材的標的。