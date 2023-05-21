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高息ETF解碼 鑽石成分股出列

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
圖／經濟日報提供
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高股息ETF吸金能力一流，儼然成為台股熱門投資標的，盤面上訴求高股息、存股主題的台股ETF有11檔，合計規模高達4,848億元，入列ETF成分的個股身價也水漲船高，尤其光寶科、仁寶、微星等19檔被高度重複持有，更是立於「下檔有撐、上檔看俏」的不敗之地。  

高股息ETF在台灣相當吃香，2021年受益人數突破百萬人、2022年也跨過200萬人關卡，今年則是達到252萬人，成為投信兵家必爭之地。目前台股高息相關的ETF計有11檔，再加計即將募集的群益台灣半導體收益、復華台灣科技優息，預估13檔高股息從市場吸金將上看5,000億元、占台灣基金市場總規模5.4兆元的一成，而且還呈繼續增長的態勢，入選成高股息ETF成分股的個股，也競相成為法人機構投資的必備名單。

從這13檔高股息ETF成分股交叉比對發現，同時被六檔以上的ETF納入個股共有19檔、平均殖利率約6%，且現階段是以科技股被重複入選的標的最多，包括廣達、光寶科、仁寶、微星、華碩、緯創、群光、可成等。

進一步來看，緯創、廣達被納入次數高達九次最多；元大金、大聯大也有八次；至於光寶科被納入高股息指數最久的一間公司，過去十幾年來都沒有被刪除過。

在高股息買盤絡繹不絕下，且下游PC族群股價表現多優於大盤，廣達5月來上漲26.8%、緯創漲14.4%、光寶科11.4%、仁寶10.2%，成台股投資亮點。

對此，復華台灣科技優息ETF經理人許忠成分析，電子科技類股是目前台股市值最大且最具成長潛力產業，除了半導體之外，包括電腦周邊設備、零組件和通路大廠，皆有具世界級的競爭力，近年除了專注本業之外，也加速跨足電動車、車用電子、AI、雲端伺服器、高速運算等趨勢產業，持續挹注其營運獲利動能，建議納入做為布局台股兼顧資本利得及息收題材的標的。

高股息 ETF 光寶科

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對台股ETF熱情降溫 國人狂買這兩樣

美國聯準會（Fed）升息近尾聲，債券收益率提升，國人大買債券ETF，尤其是投資等級債ETF。在4月國人最愛的十檔境內基金/ETF中，高達六檔是債券型ETF，三檔是貨幣市場基金，還有一檔是不動產證券化ETF，台股ETF退守十名之外。

除00878、0050、0056第四名之後竟都是債券！ 7大熱門債券ETF比較

截至2023年4月28日，台灣市值前十大ETF，猜猜看有哪些？前三名不意外，是大家熟悉的0050、0056、00878。有趣的是，從第四大開始的另外七檔ETF通通都是債券型ETF，這可能跌破許多人的眼鏡，而每一檔能躍上檯面的債券ETF，都有他獨到之處。文末有《SK白話財經》主講人心中的偏好排序，SK粉們請一定要看到最後。

00878「填息」股價更站上18元！ 網問：獲利5%想先賣再買行嗎？

國泰永續高股息（00878）於17日除息0.27元，16日收盤價為17.97，除息之後的價格為17.7元（17.97-0.27），今日收盤價格為18.02元，僅花3天就完成填息；18日規模更衝上2,007億元大關，創下新高。 可見00878是檔非常熱門的ETF標的，就有投資人投入11萬買進00878，預計下個月配息金額可領到1800元，獲利逾5％，若賣出可賺6000餘元，讓他猶豫是否先賣再買。但有網友建議「正值多頭行情先持有，轉空再賣」，也有人表示，除息後通常股價會下跌，因此先賣再買沒問題。

投資0050為何不直接買台積電就好？ 專家：因為ETF多了「這些優勢」

去年台積電最高688元，最低跌到370元，跌幅超過46％，回頭看，現實中還有多少人抱的住股票？甚至敢逢低加碼？

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