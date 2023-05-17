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00878填息50％…股息將於6/12入帳！ 她曝存股好處：被動收入滾滾來

聯合新聞網／ 報告老師
台股。(美聯社)
台股。(美聯社)

編按：國泰永續高股息（00878）17日進行除息交易，其中每股配發現金股利0.27元。參考價為17.7元，而今日收盤價格為17.84元，填息進度達50％。

00878第二季的配息收入來啦，即將在6/12入帳，這是我今年第三筆的存股收入了。

35張X1000股X0.27元＝＄9,450（再扣10元匯費）＝實際領取＄9,440

存股就是有這種好處，被動收入滾滾來，不用花時間一直盯盤跟追高殺低，想到時看一下，發現就要配息啦！

這次參與配息的股票共有35張，比上一季多了9張（不是我中大獎），而是開學前剛好價差獲利了結，就把錢全部丟到存股裡面，都買在不錯的價格。

現在看來入手真的時機真的超讚的，00878這次要花多少時間填權息呢？

◎本文內容已獲 報告老師！x理財教職x死薪水投資 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 ETF 季配息 除息

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