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存股每月3至5千太少？ 過來人曝：不知不覺存到30萬
受到烏俄戰爭、新冠肺炎等影響，今年大環境景氣差，通貨膨脹明顯，物價紛紛飆漲，不少民生用品都漲價。一名大學生正在考慮存股，但每月約只能投入3000到5000元投資，其他人則鼓勵他「不要小看幾千元」，有過來人分享，曾每月花5000元買ETF，不知不覺中也存下30萬元。
一名網友在論壇Dcard發文表示，「今年開始物價通膨非常有感，覺得好像可以開始學習投資理財，想辦法讓錢不要繼續放在銀行縮水，但因為還在求學階段，固定金流不是很多，目前每個月打工扣掉房租、生活費那些，大概還能存到3000到5000元，不知道這樣子的金額有辦法存股嗎？以及有沒有推薦的券商？」
其他網友則鼓勵他「不要小看幾千元耶，我之前也是靠每個月5000買ETF，不知不覺也存了20、30萬，萬一沒存那些錢我應該也是早就花掉了」、「就算一開始錢不多，有開始準備定期定額的存錢投資就是很正確的觀念了，推一個」、「幾千塊也可以存股，而且現在是存股非常好的時機點，可以存指數型ETF、VOO、VT、VTI這些」。
有網友推薦他存股券商，留言「我自己是用凱基的隨身e策略，這個app功能很多，介面也蠻清楚，現在還有活動，定期定額手續費只要1元，建議你可以線上開戶了解看看」、「推推台新證券，現在用Richart證券罐那邊開戶，可以一次弄好證券戶和交割戶兩個，手續費還有2折」。
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