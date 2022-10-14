0056除權息該不該參加？ 專家分析「這種人」：要忍痛認賠出場

元大高股息（0056）就要除權息了，加上這次配息有2.1元，投資人有手癢癢心癢癢嗎？

理財作家羅際夫於節目《姐夫的理財心事》中分享，這「三種人」到底適不適合現在買進0056參加除權息。

以下為影音內容：

除息之前要不要買進？

高股息ETF沒有誰好誰壞，只有適不適合、懂不懂買賣時間點的問題，成份股結構不同，投資結果就不同。

現在適不適合買0056？

成分股的結構不一樣，投資的結果就會不同，同樣都標榜高股息的產品，可是有些持股偏重科技股，有的則偏重金融類股，另有偏向傳產類股。

而為什麼有些人買0056會賺錢但有人卻是賠錢？問題當然就出在「買賣的時間點」；如果是在去年到今年上半年股價高的時候買，可能到目前為止「賺了股息賠了價差」。

若是空手者會建議買進嗎？會考慮，但用定期定額的方式進場，而不是一次把錢壓進去。

0056今年的成分裡面科技類股的比重相對較高，未來的變數還很多，恐波動會不小，但配息率高，可以進場賺配息，雖然股價會波動，但並非一次將錢全投入，相對風險也較小。

如果進場之後，0056之後沒有填息，那就抱股觀望，跌更多的時候，就用剩下的錢再加碼，用這樣的方式去買就可以平均成本，也可以度過股價波動的低潮期，但前提就是投資的人的資金要足夠。

當然，若是以前持有很久0056者，甚至現在帳面上還是賺錢的投資人，建議一定要堅持下去，不要離開它。

比較尷尬的在高價位進場者有兩種方式，資金夠的話，就用定期定額的方式去攤平；如果資金很緊，虧損有超過15％以上，那就可能要考慮忍痛認賠出場了。

本文內容與 品觀點 合作產出。