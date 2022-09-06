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手上多30萬...他想月投1萬存股006208 網認同曝1獲利前提

聯合新聞網／ 綜合報導
網友想投資30萬資金，正考慮加碼買006208或或定存。圖片來源/ingimage
網友想投資30萬資金，正考慮加碼買006208或或定存。圖片來源/ingimage

投資理財須面臨風險，因此進行投資前須三思。有網友打算將手上的30萬資金用於投資理財，考慮每月投入1萬元買006208，其他網友認同此作法，不過也提醒他，必須撐個3到5年才會有較高獲利，另外有人建議不要定期投資，改以適時加碼方式進行。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他從去年9月開始每月投入3000元定期定額買006208，目前損益約-5000，近期手上多了30萬的資金，考慮將這筆資金存機動利率定存，或是每月改投1萬元買006208。

該網友說，「我知道ETF長期投入會可以看到成長，但畢竟這筆錢是家裡給的，加上現在投入一年損益是負的，難免會害怕會不會高額買006208未來還是賠？建議一個月投10000進去嗎？還是說這筆錢有什麼其他建議的相對安全存放/投資方式，目前是放在年利率只有0.01%的活存」。

其他網友則留言「月投10000元ok呀，盡量撐個3到5年」、「ETF不可能賠光啦，但最近美元太強勢，你可能要忍受2到5年才會有獲利大爆發的時代」、「2年半前開始投006208，到現在損益還是正的，也是定期定額，ETF真的蠻看長期績效，雖然最近股市不佳，但我會選擇堅持不停扣，現在的狀態還會選擇分批加碼」。

還有網友建議不要定期定額投資，有人留言「投資都有風險，應該要看好標的，再投資，我建議不要定期，而是看好後，一次投5萬就好，剩的留著，存多點，之後看房地產還比較穩健」、「可以適時加碼，再搭配高股息ETF跟債券ETF打造固定收益，不追求價差的話，高股息有6%、投資級公司債ETF有4.5%到5%，收到利息拿來買全市場型ETF等下一次多頭循環」、「三十萬分成三次投006208」。

ETF 006208富邦台50 存股

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