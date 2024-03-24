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電價上漲…通膨惡意螺旋上升 學者：衝擊物價不輕

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

電價調整，恐使得各產業陷入惡性通膨螺旋上升當中，衝擊不容輕忽！」針對近日電價調整，台灣省商業會顧問戴肇洋受訪時表示，近年民眾實質薪資衰退，購買力降低，這次通膨衝擊恐怕連今年經濟成長「保三」的目標都會落空。淡江大學財金系教授李沃牆受訪時也說，電價調漲連動水費，交通費跟漲，勢必衝擊物價。

漲電價有連鎖效應

經濟部日前宣布4月1日起平均調漲電價11％，外界擔憂，電價調漲不單是電費問題，更會在各行各業產生連鎖效應，包括水費、交通費或掛號費都一併上漲，再加上通貨膨脹心理，恐怕漲幅驚人。

對此，李沃牆分析，首先，電價調漲後企業成本增加，必然會轉嫁給消費者，在連鎖效應下，引發預期心理通膨。按以往經驗，漲電價直接推升全年CPI約0.12%，間接影響是0.24%點，且未必全部今年反映，不過全年CPI年增率逾百分之二機率勢將大增，意味著電價調漲對企業經營或民眾生活成本，都會增加。

薪資難跟上物價

戴肇洋也指出，112年全年實質經常性薪資年減0.05%、連3年負成長，實質總薪資負成長1.04%，民眾不僅薪水沒漲，還將面對高昂物價，民眾不得不減縮消費，最後反而使經濟成長「倒大楣」。他說，近期內需消費好不容易回溫，但再受到電價調漲的嚴重衝擊，今年經濟成長「保三」的目標恐有難度。

李沃牆亦指出，薪資按物價調整，物價上漲則會導致薪資的增加，薪資上升會再推升物價，如此反覆進行，即產生「薪資，物價盤旋上升」。今年一月一日起，軍公教調薪百分之四；另根據yes123求職網發布的最新調查顯示，合計有五成七的企業透露，在今年首季有加薪計畫，比例明顯高於去年同期的百分之四十八點二。

他說，再加上基本工資調漲已是既定政策，未來人事成本也會提高，將進一步衝擊物價水準。尤有進者，去年居住類指數創歷史新高，租金年增率更是二十七年來新高。還有，水費，交通等費率也可能跟漲。在此些情境下，物價已經回不去了。

通膨惡性螺旋上升

戴肇洋也擔憂表示，先從生產面來說，雖然此次不同產業有不同的電價調漲，但因為通膨預期心理，就算是產業用電較低的產業也會調高物價，「害怕未來電價還會調漲，避免未來還要調整，所以這一次就調高一點」，最後就會形成通膨「惡性螺旋上升」，物價上漲的力道不能輕忽。

升息效果不大

戴肇洋也從需求面切入說，民生用電方面，月用電量在330度以下的住宅、700度以下的小商店，電費將調高3%，但除非是空戶，但老百姓用電輕易就超過330度，加上夏季要到了，冷氣用量跟夏季電價恐怕使得百姓受到「剝削」的感覺。

至於央行日前升息半碼，就是希望能預防通膨預期心理。戴肇洋語帶保留的說，「效果恐怕沒有想像中那麼大」，因為通膨預期已經深植民眾心中。他指出，央行將今年消費者物價指數（CPI）年增率上修至2.16％，其實對電價影響的估計相當保守，升息整體緩解的效果恐怕相當有限。

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