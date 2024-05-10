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俄勝利日閱兵 普亭：核武隨時戒備

聯合報／ 編譯羅方妤／綜合報導
俄總統普亭九日在莫斯科主持勝利日閱兵並發表演說。（法新社）
俄總統普亭九日在莫斯科主持勝利日閱兵並發表演說。（法新社）

俄羅斯九日在首都莫斯科舉行一年一度勝利日閱兵，總統普亭發表全國性演說，指控西方在全球各地煽動衝突，並說俄國將盡全力避免全球衝突，但也不會容忍西方威脅，宣稱核武部隊「隨時」戒備。

英國天空新聞報導，數千名官兵和各式武器參加閱兵，但參加的戰車和去年一樣，只有一輛二次世界大戰時期的Ｔ–３４戰車，顯示俄國持續投入大量資源在烏克蘭戰爭。

普亭在紅場發表演說，讚美在烏克蘭作戰的部隊，並指控西方菁英「傲慢」，忘記蘇聯在二次大戰擊敗納粹德國所扮演的決定性角色，又在世界各地煽動衝突。他說：「我們知道野心太大會導致什麼結果。俄國將盡全力避免全球衝突，但我們也不允許任何人威脅我們。我們的戰略力量一直處於戰備狀態。」

普亭表示：「俄國現在正經歷一個困難、至關重要的時期。祖國的命運和未來取決於我們每一個人。」

五月九日勝利日是俄國紀念蘇聯在第二次大戰擊敗納粹德國的節日，隨著普亭進軍烏克蘭，成為俄國最重要的國定假日。

普亭多次描述在烏克蘭的戰爭是針對「納粹主義」的生存之戰。他的核武相關言論語氣也有所增強，七日下令海軍和駐紮在烏克蘭附近的部隊進行核武演習。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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