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俄軍侵烏獲進展 普亭將藉勝利日演說激發愛國心

中央社／ 莫斯科9日綜合外電報導
俄羅斯今天將在莫斯科舉行一年一度的勝利日閱兵，總統普亭（圖）將發表全國演說，於俄軍在烏克蘭推進時，希望藉由這場活動凝聚國人的愛國心。 路透社
俄羅斯今天將在莫斯科舉行一年一度的勝利日閱兵，總統普亭（圖）將發表全國演說，於俄軍在烏克蘭推進時，希望藉由這場活動凝聚國人的愛國心。 路透社

俄羅斯今天將在莫斯科舉行一年一度的勝利日閱兵，總統普亭（Vladimir Putin）將發表全國演說，於俄軍在烏克蘭推進時，希望藉由這場活動凝聚國人的愛國心。

法新社報導，5月9日勝利日（Victory Day）閱兵是紀念蘇聯在第二次世界大戰擊敗納粹德國，在普亭執政時期成了俄羅斯數一數二重要的國定假日。普亭多次稱目前針對烏克蘭的戰爭，是對抗「納粹主義」的生存之戰。

普亭通常會在5月9日的勝利日演講時，好好表揚他的軍隊與退伍軍人一番，並展示俄羅斯的軍事裝備，希望向世人展現俄國的軍力。

勝利日閱兵將在紅場（Red Square）舉行，將展示一排排的俄羅斯軍事裝備，包括先進飛彈與防空系統，數以千計的武裝部隊官兵將盛裝登場。

俄羅斯經常邀請「友好」國家的代表出席勝利日閱兵典禮，但俄國與西方國家陷入對峙，參與嘉賓寥寥無幾，在莫斯科揮軍入侵烏克蘭之前就已是如此。

俄羅斯國營媒體本週報導，一名克里姆林宮幕僚說，有8名全球領袖將出席今天的閱兵典禮。他們是5名前蘇聯加盟共和國的元首，來自白俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克與土庫曼，還有古巴、寮國與幾內亞比索共和國的領導人。

亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）昨天傍晚在莫斯科出席一場區域峰會，但由於亞、俄這兩個盟國發生爭執，帕辛揚已表示不會出席勝利日閱兵典禮，冷落了克里姆林宮。

俄烏戰爭持續了超過兩年，目前俄軍在烏克蘭戰場取得進展，而普亭在3月贏得沒有反對派的大選後，取得另一個6年任期，他今天將在此激勵下，發表今年的勝利日演說。

俄羅斯軍隊去年擊退烏克蘭大肆宣揚的反攻行動；如今，隨著基輔面臨彈藥與兵力短缺，俄軍在烏克蘭戰場前線取得進展。

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