快訊

違法轉賣免稅品太多！日電器行記錄遊客護照 「重複買就拒賣」

如虎添翼！超旺夫運的3生肖女 蛇感知能力好、兔是好軍師

中職／啦啦隊少鹽曬夏日比基尼美麗爆表 網：眼壓爆表

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美制裁援烏企業 20家陸港公司名列清單

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
美國財政部1日就俄羅斯對烏戰爭宣布新一輪制裁，清單名列近300個項目。路透
美國財政部1日就俄羅斯對烏戰爭宣布新一輪制裁，清單名列近300個項目。路透

美國財政部1日就俄羅斯對烏戰爭宣布新一輪制裁，清單名列近300個項目，其中有20家中國大陸和香港的公司。路透指出，在華盛頓對俄羅斯的制裁中，這是迄今針對中國大陸企業最廣泛的一次行動。

根據美國財政部新聞稿，此次制裁是針對俄羅斯的軍工基地和生化武器計劃，以及幫助俄羅斯獲得武器或國防關鍵生產的第三國公司和個人。

制裁名單涉及國家包括亞塞拜然、比利時、中國、俄羅斯、土耳其、阿拉伯聯合大公國和斯洛伐克，領域包含衛星導航、船運和無人機採購等。

一位國務院資深官員告訴路透記者，中國對俄羅斯提供物資，是美國國防部和政府高層關注的焦點，「原因很簡單，中國是俄羅斯國防工業基礎關鍵零件的主要供應商，而俄羅斯正使用這些零件對俄羅斯發動戰爭。」

據路透報導，中國大陸駐華盛頓大使館發言人劉彭宇1日回應，政府根據法律和法規監督兩用物品的出口，「中俄之間的貿易和經濟互動符合世界貿易組織的規則和市場原則。中方堅決反對美國的單方面制裁。」

美國國務卿布林肯4月26日曾表示，「若中國援助俄羅斯軍事零件的情況持續未改善，美方會針對超過一百個中國企業予以經濟制裁，也準備好要付諸行動。」

根據大陸外交部網站，大陸外交部發言人林劍4月29日於例行記者會稱，中國企業遭制裁是對中俄正常經貿往來進行無端指責，「中國不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方，沒有做任何拱火澆油和趁機漁利的事情。」

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

內唐亞胡當面向布林肯表態「拒絕停戰」！ 進攻拉法無先決條件

布林肯：強烈鼓勵WHO邀請台灣參加WHA

美亞太助卿：改變台灣關係法不明智

美國務卿布林肯促哈瑪斯同意休戰 以色列下通牒只等到1日午夜

相關新聞

美制裁援烏企業 20家陸港公司名列清單

美國財政部1日就俄羅斯對烏戰爭宣布新一輪制裁，清單名列近300個項目，其中有20家中國大陸和香港的公司。路透指出，在華盛...

美控俄對烏軍動用化學武器 違反國際公約

美國今天指控俄羅斯對烏克蘭軍隊動用「化學武器氯化苦（chloropicrin，三氯硝基甲烷）」，違反「禁止化學武器公約」...

民眾圍觀！俄羅斯大秀侵烏克蘭戰利品 赫見美製戰車

俄羅斯官媒報導，一場以烏克蘭衝突期間所擄獲西方戰車與裝甲車為特點的展覽，已在莫斯科的俯首山（Poklonnya Hill...

頓內次克前線被俄軍打出大洞 烏軍嘆毫無支援再轟高層「愚蠢指揮」

半島電視台4月30日報導，烏克蘭軍隊最近幾周寡不敵眾、彈藥供應不足，在東部頓內次克州一直節節敗退，已撤出了前線小鎮奧切列...

遭俄軍電戰干擾反制 美國支援烏克蘭的精確導引武器失靈

商業內幕1日報導，美國國防部的一位官員表示，俄羅斯的電子戰，顯然已讓美國支援烏克蘭的一種精確導引武器失靈。另有研究人員更...

烏克蘭98歲老婦「拄拐杖穿拖鞋」走10公里 只為離開俄國占領區

俄羅斯已攻占烏克蘭東部頓內次克州（Donetsk），一名98歲烏克蘭老婦日前拄著拐杖，穿著一雙拖鞋，獨自一人徒步走了6英...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。