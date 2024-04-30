砲襲下徒步跋涉10公里！烏克蘭9旬嬤：我挺過了二戰也會挺過這場戰爭

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中央社／ 基輔29日綜合外電報導
路透社報導，烏克蘭警方今天在社群媒體上傳一支影片，影片中，這位名為莉迪亞．斯特潘尼芙娜的老婦人表示，她在沒有糧食和水的情況下徒步而行，還跌倒了好幾次，但她的「毅力」讓她堅持下去。圖截自X @SlavaUk30722777
路透社報導，烏克蘭警方今天在社群媒體上傳一支影片，影片中，這位名為莉迪亞．斯特潘尼芙娜的老婦人表示，她在沒有糧食和水的情況下徒步而行，還跌倒了好幾次，但她的「毅力」讓她堅持下去。圖截自X @SlavaUk30722777

烏克蘭一名98歲老婦表示，她靠著木棍支撐和席地而睡，在砲襲下徒步走了10公里，離開如今遭俄軍占領的頓內茨克（Donetsk）歐舍林（Ocheretyne），試圖抵達基輔掌控的地區。

路透社報導，烏克蘭警方今天在社群媒體上傳一支影片，影片中，這位名為莉迪亞．斯特潘尼芙娜（Lidia Stepanivna）的老婦人表示，她在沒有糧食和水的情況下徒步而行，還跌倒了好幾次，但她的「毅力」讓她堅持下去。

影片中可見她坐在一處庇護地點的床上，身穿尺寸過大的外套，頭上綁著頭巾，手上拄著一根木杖。她在影片中說：「我挺過了那場戰爭（二次世界大戰），我也會挺過這場戰爭。」

她說，俄羅斯如今對她的國家烏克蘭發動的戰爭，與二戰截然不同。她說：「房屋被焚燒，樹木被連根拔起。」

烏克蘭內政部在網站上透過聲明表示，烏軍晚間發現這名婦人後把她交給警方，警方再將她帶往安置撤退人員的庇護所。

烏國內政部表示：「執法人員正在尋找這名婦人的家屬。」

目前不清楚軍方是何時發現這名婦人。

現已邁入第3年、目前還看不到盡頭的俄烏戰爭，已導致成千上萬人喪命，也讓烏克蘭城市和村莊淪為廢墟，數百萬人流離失所。

二戰 俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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