國際援烏軍備不足 北約、澤倫斯基疾呼加速

【本報記者呂翔禾綜合報導】武器短缺，讓烏克蘭近日頻頻向國際求援，北約也呼籲西方加速援助！烏克蘭總統澤倫斯基與北約秘書長史托騰柏格29日在聯合記者會上表示，俄烏戰況取決於西方援助的速度。史托騰柏格批評，北約其他成員國沒有落實援助烏克蘭的目標，缺乏彈藥與空防已讓俄軍步步進逼。

根據《半島電視台》報導，史托騰柏格表示，美國的軍購將陸續抵達、英國首相蘇納克也承諾會擴大援助，德國願意提供愛國者防空系統、荷蘭也增加對烏援助，對此都相當感謝，但還是希望其他國家的新援助能出現。

目前烏軍在東部已經撤出頓涅茲克、北部俄軍正在逼近第二大城卡爾可夫，南部的海港大城敖德薩正密集受到俄軍轟炸，29日的攻擊導致城中4人死亡、27人受傷。

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