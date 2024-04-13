快訊

雲林虎尾鎮長、麥寮鄉長補選結果出爐 藍綠齊喊「要檢討」

完工不到5年…新北某大樓強震後詳細檢查 電梯鋼索照片嚇壞住戶

美指助俄羅斯提升國防產能 大陸駐美大使館：沒提供武器

中央社／ 台北13日電
美國指中國在俄烏戰爭關鍵階段幫助俄羅斯恢復軍工生產，顯著增強戰場能力。示意圖／路透資料照
美國指中國在俄烏戰爭關鍵階段幫助俄羅斯恢復軍工生產，顯著增強戰場能力。示意圖／路透資料照

美國指中國在俄烏戰爭關鍵階段幫助俄羅斯恢復軍工生產，顯著增強戰場能力。對此，中國駐美國大使館發言人今天反駁稱，沒有向衝突任何一方提供武器，強調中俄的正常貿易不應受到限制。

華爾街日報近日報導，美國總統拜登政府高層稱，中國在俄烏戰爭關鍵階段幫助俄國恢復軍工生產，為莫斯科提供光學、微電子、無人機發動機和其它軍民兩用材料，讓俄國得以顯著增強戰場能力。

美方官員私下指出，俄國重振軍工產能的速度快於他們預期，可能就是得利於這種外援。

俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）今天報導，中國駐美國大使館發言人劉鵬宇表示，中國不是烏克蘭危機的製造者或當事方；中方一直在支持政治解決方面發揮建設性作用。

劉鵬宇強調，中國沒有向（衝突）任何一方提供武器，中國和俄羅斯之間的正常貿易不應受到干涉和限制。他說，中國不站在任何一邊，並要求美方不要干擾北京和莫斯科之間的正常關係。

中國外長王毅4月9日在北京與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會談。王毅說，中俄建交75年來，雙方在不結盟、不對抗、不針對第三方的基礎上，堅持永久睦鄰友好，深化全面戰略合作，打造了一種完全不同於冷戰時期的大國關係。

談到烏克蘭戰爭時，王毅說，中方主張召開莫斯科和基輔政府都參加的「烏克蘭問題國際會議」。拉夫羅夫也表示，先前關於烏克蘭的會議都無視俄羅斯利益，「這些會議都是失敗」。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭 王毅 美國 莫斯科

延伸閱讀

習近平見俄羅斯外長 王毅稱中俄為「優先合作夥伴」

受陸外長王毅邀請 俄羅斯外長將赴北京…會談聚焦「這幾點」

進一步推動「習普會」？俄外長近期與王毅會晤 料為普亭5月訪陸鋪路

王毅談中美相處之道 會「修昔底德陷阱」提出者艾利森

相關新聞

烏國會通過新動員法！1關鍵條款遭刪惹火疲憊官兵「想看孩子長大」

烏克蘭國會經過好幾月的辯論與近4300次修正，11日通過了新動員法。半島電視台報導，面對人力短缺，政府官員廢棄了軍人長期...

俄羅斯控烏克蘭砲擊札波羅熱城鎮 導致8死18傷、5住宅毀損

俄羅斯占領的烏克蘭南部札波羅熱（Zaporizhzhia）地區俄方官員今天表示，烏克蘭軍方發動的砲擊已造成托克馬克鎮（T...

美指助俄羅斯提升國防產能 大陸駐美大使館：沒提供武器

美國指中國在俄烏戰爭關鍵階段幫助俄羅斯恢復軍工生產，顯著增強戰場能力。對此，中國駐美國大使館發言人今天反駁稱，沒有向衝突...

數十名俄人入「西伯利亞營」反普亭 烏特殊部隊對俄兵像同胞

俄烏戰爭已逾2年，不少對普亭不滿的俄羅斯人紛紛投入烏克蘭麾下。路透10日直擊，數十名俄國人加入烏克蘭的「西伯利亞營」（S...

回應俄羅斯煉油廠遇襲 普亭：「不得不」攻擊烏克蘭的能源設施

俄羅斯11日發射飛彈與無人機，對烏克蘭發動新一輪大規模攻擊，首都基輔與全國各地的多座發電廠及關鍵能源基礎設施遇襲。俄羅斯...

美提議為烏克蘭舉債數百億歐元 G7下周討論以俄資產獲利做抵押

英國金融時報報導，美國提議，拿遭西方國家凍結的俄羅斯國有資產未來產生的利潤當抵押，為烏克蘭舉債數百億歐元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。