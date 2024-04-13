烏國會通過新動員法！1關鍵條款遭刪惹火疲憊官兵「想看孩子長大」

烏克蘭國會經過好幾月的辯論與近4300次修正，11日通過了新動員法。半島電視台報導，面對人力短缺，政府官員廢棄了軍人長期服役後撤出前線的復員條款，激怒了疲憊的官兵，怒斥「打仗直到沒命」。

烏克蘭總統澤倫斯基擔心反彈與抗議，沒有公布正式動員，更傾向於把重點放在新動員法。該法的早期版本預計服役36個月後復員，但應高層的要求而取消。他們表示，前線軍人嚴重短缺，烏東尤其如此。聯合部隊司令索多利（Yurii Sodol）表決前一天告訴議員，「敵軍人數比我軍多出7至10倍」，並敦促通過新動員法。

根據報導，烏克蘭國會有450名議員，該法以該法案以283人投下贊成票獲得通過。主要還是因為澤倫斯基總統麾下、在國會占主導地位的人民公僕黨力挺。然而，取消服役限的復員條款，加上2023年夏季反攻失敗，以及西方軍援拖延長達數個月，前線軍人意識到，他們的役期可能只會以身障或死亡告終。

跟兩個孩子住在首都基輔的軍眷阿莉娜（Alina）告訴記者，丈夫在前線服役將近2年後，對新動員法感到「憤怒」。她說，丈夫跟戰友對取消服役年限瞠目結舌，「政府羞辱與冒犯了他們，他們並非不朽，想要看到自己的孩子長大，要待在家裡」。

儘管新動員法同時提高了在前線服役的薪水跟家屬的撫恤金，但澤倫斯基總統的政敵抨擊取消復員。以前總統波羅申科為核心的歐洲團結黨議員阿里耶夫（Volodymyr Aryev）發文指出，有很多因素讓該法成為一條沒有任何激勵的鞭子，「政府寫下法律，是為了對待捍衛者如一種資源，而不是英雄」。

半島電視台指出，可以預見取消服役年限激怒了經驗豐富的官兵，特別是2014年就開始服役的軍人。比較年輕的士兵也發現此舉讓他們徹底感到困惑。對於軍眷而言，復員相關的不確定性令人沮喪跟打擊士氣。一位駐守在烏東克拉莫托斯克的士兵之妻說，「你不必處於戰爭直到死掉，你需要知道服役何時結束」。

這名軍人2015年入伍，但因傷勢影響行走而轉從事志願工作，2022年重返部隊，身受6處挫傷，出現視力和消化問題，並在醫院帶上幾周後，目前仍在前線。他的妻子說，「他們會在那裡，直到最後一個男人站著。真的，最後一個男人」。