籲烏克蘭「勇敢舉起白旗」…教宗言論遭群起撻伐 歐洲議會議員怒批可恥

教宗方濟各發表俄烏戰事看法招致批評。方濟各日前針對俄烏戰爭發表看法，他呼籲烏克蘭政府應該有勇氣「進行談判」讓戰爭劃下句點，並使用「舉白旗」一詞。此話一出，引發烏克蘭與歐洲政治人物不滿。

教宗呼籲勇敢談判

據《衛報》報導，方濟各是在今年2月接受「瑞士法語廣播電視」(RTS)專訪，稍早節目已在上週六播出，當中方濟各敦促烏克蘭戰爭各方「勇敢地進行談判」並在「事情變得更糟之前」進行談判。他說，「我認為最強大的人是那些看到情況、考量人民並有勇氣升起白旗進行談判的人，」

針對教宗表示，烏克蘭應「勇敢舉起白旗」與俄羅斯談判結束戰爭，烏克蘭外交部長庫列巴不滿表示，「我們的國旗是黃色與藍色的旗幟，這是我們為之活著、犧牲生命和奮戰得勝的旗幟，我們絕不會升起其他旗幟。」他也呼籲方濟各要「站在正義的一方」，不要將俄羅斯和烏克蘭「放在同一條起跑線上，並稱此為『談判』」。

議員稱教宗言論可恥

拉脫維亞總統林克維奇斯在X上說，「面對邪惡，我們不能屈服，必須與之對抗加以戰勝，讓邪惡舉起白旗投降。」歐洲議會德國議員拉特克也說，用「可恥」一詞來形容教宗的言論不為過，他說，「他對烏克蘭的立場為他的教宗身份帶來負面影響，令人難以理解。」

歐盟駐教廷代表團團長法爾肯保則表示，「兩年前，俄羅斯對烏克蘭發動非法且不合理的戰爭。俄羅斯可以藉由尊重烏克蘭主權和領土完整讓這場戰爭馬上結束。」

教宗依記者用詞回答

據《德國之聲》報導，對此，梵蒂岡發言人布魯尼解釋說，當初記者是使用「白旗」這個字訪問教宗，因此，他是使用同樣的字回答。方濟各並支持透過外交手段達到公平與永久的和平，而且「談判絕不是投降。」

烏克蘭天主教希臘禮大總主教舍夫丘克(Sviatoslav Shevchuk)在週日表示，烏克蘭人不會考慮投降，「烏克蘭受傷了但沒有被征服！烏克蘭筋疲力盡了，但仍然屹立且堅忍。沒有人想過要投降。」【更多精采內容，詳見 】