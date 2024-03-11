教宗籲烏 要有勇氣「舉白旗」

天主教教宗方濟各二月初接受瑞士公共廣播公司RSI專訪時說，烏克蘭應拿出「舉白旗」的勇氣與俄羅斯交涉，「當你發覺打敗仗、事態不利，你要有勇氣談判」，據信這是他首度用「白旗」或「打敗仗」等措詞描述俄烏戰爭。教廷則澄清，方濟各用白旗代表停火、談判，並非投降。

路透和紐約時報等外媒報導，該訪談主持人詢問方濟各認為烏克蘭是否需舉「白旗」投降，抑或此舉將正當化國際間「大欺小」的行為。八十七歲的方濟各回應，助長侵略者的擔憂的確是一種說法，但最堅強的是能看清局勢、為民著想，有勇氣舉白旗並談判的人。

方濟各說，談判是勇敢的詞彙，儘管可能令人蒙羞，但戰爭會造成多少人喪生？這最終會帶來更糟後果。他說，應及時談判並尋找可擔任調人的國家，現在很多（國家）有意當調解者，像土耳其。別羞於談判，以免為時已晚。

方濟各談及包括以哈戰爭的廣泛衝突議題時說，談判向來並非投降，而是避免將國家帶往自殺的勇氣。方濟各並認為以哈雙方均有責任，「戰爭是雙方、而非單方面造成」。

該訪談預定廿日播出，部分內容先於九日釋出，因此引發關注並令人懷疑方濟各是否暗示烏克蘭應投降。烏克蘭總統澤倫斯基發言人未立即對此置評。烏克蘭駐教廷大使尤拉什在社群媒體發文，似將方濟各前述說法比擬為「與希特勒談判並豎白旗」。

教廷發言人布魯尼九日晚則聲明澄清，方濟各提到白旗是順著主持人提問的用詞，並非意味投降。教宗仍希望達成外交解決方案，實現公正持久和平。但紐時報導說，方濟各「白旗」等說法凸顯梵蒂岡常使烏克蘭官員和支持者困惑，摸不清教廷立場。

有線電視新聞網（CNN）九日引述兩位美國高官獨家報導，俄軍二○二二年夏在烏南赫松苦戰，遭烏軍包圍，拜登政府同年下半年時，曾對莫斯科以小型戰術核武回擊的可能性嚴陣以待，研判俄軍當時所處困境恐是動用核武的「潛在扳機」。白宮國安會為此自前年夏末至秋季間，召開一連串會議研擬緊急因應計畫。此事詳情也寫在CNN國安新聞記者修托新書「大國回歸」（暫譯）中。