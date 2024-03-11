聽新聞
test
0:00 / 0:00

教宗籲烏 要有勇氣「舉白旗」

聯合報／ 編譯高詣軒盧思綸／綜合報導

天主教教宗方濟各二月初接受瑞士公共廣播公司RSI專訪時說，烏克蘭應拿出「舉白旗」的勇氣與俄羅斯交涉，「當你發覺打敗仗、事態不利，你要有勇氣談判」，據信這是他首度用「白旗」或「打敗仗」等措詞描述俄烏戰爭。教廷則澄清，方濟各用白旗代表停火、談判，並非投降。

路透和紐約時報等外媒報導，該訪談主持人詢問方濟各認為烏克蘭是否需舉「白旗」投降，抑或此舉將正當化國際間「大欺小」的行為。八十七歲的方濟各回應，助長侵略者的擔憂的確是一種說法，但最堅強的是能看清局勢、為民著想，有勇氣舉白旗並談判的人。

方濟各說，談判是勇敢的詞彙，儘管可能令人蒙羞，但戰爭會造成多少人喪生？這最終會帶來更糟後果。他說，應及時談判並尋找可擔任調人的國家，現在很多（國家）有意當調解者，像土耳其。別羞於談判，以免為時已晚。

方濟各談及包括以哈戰爭的廣泛衝突議題時說，談判向來並非投降，而是避免將國家帶往自殺的勇氣。方濟各並認為以哈雙方均有責任，「戰爭是雙方、而非單方面造成」。

該訪談預定廿日播出，部分內容先於九日釋出，因此引發關注並令人懷疑方濟各是否暗示烏克蘭應投降。烏克蘭總統澤倫斯基發言人未立即對此置評。烏克蘭駐教廷大使尤拉什在社群媒體發文，似將方濟各前述說法比擬為「與希特勒談判並豎白旗」。

教廷發言人布魯尼九日晚則聲明澄清，方濟各提到白旗是順著主持人提問的用詞，並非意味投降。教宗仍希望達成外交解決方案，實現公正持久和平。但紐時報導說，方濟各「白旗」等說法凸顯梵蒂岡常使烏克蘭官員和支持者困惑，摸不清教廷立場。

有線電視新聞網（CNN）九日引述兩位美國高官獨家報導，俄軍二○二二年夏在烏南赫松苦戰，遭烏軍包圍，拜登政府同年下半年時，曾對莫斯科以小型戰術核武回擊的可能性嚴陣以待，研判俄軍當時所處困境恐是動用核武的「潛在扳機」。白宮國安會為此自前年夏末至秋季間，召開一連串會議研擬緊急因應計畫。此事詳情也寫在CNN國安新聞記者修托新書「大國回歸」（暫譯）中。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

教宗建議舉白旗談判 烏克蘭外長：只會舉黃藍色國旗

教宗：烏應勇敢舉白旗談判止戰 避免國家走向自殺之路

教宗喊話烏克蘭！勇敢「舉白旗」、發現「被打敗」要有勇氣談判

教宗：烏克蘭應勇敢「舉白旗」 透過談判終結戰爭

相關新聞

又有新表態！大陸斡旋俄烏特使：支持適時召開各方平等參與的和會

俄烏戰事仍在持續，中國大陸斡旋的特使又有了新表態。大陸政府歐亞事務特別代表李輝近期赴歐洲展開第二輪「穿梭外交」，力圖繼續...

教宗籲烏 要有勇氣舉白旗

天主教教宗方濟各二月初接受瑞士公共廣播公司RSI專訪時說，烏克蘭應拿出「舉白旗」的勇氣與俄羅斯交涉，「當你發覺打敗仗、事...

烏克蘭稱俄羅斯35架無人機遭擊落 飛彈造成烏東3死

基輔當局今天表示，已在烏克蘭各地擊落35架俄羅斯無人機，俄國部隊對烏克蘭東部城鎮的襲擊造成至少3人死亡，而俄軍襲擊米爾諾...

Wi-Fi名稱惹禍 俄國大學生以「榮耀歸於烏克蘭」命名 竟遭逮被判關10天

英國BBC報導，俄羅斯莫斯科國立大學一名學生將自己的Wi-Fi網路以「榮耀歸於烏克蘭」（Slava Ukraini）重新...

與俄羅斯關係緊繃 亞美尼亞外長：考慮申請入歐盟

亞美尼亞與傳統盟邦俄羅斯的關係處於緊繃之際，該國正尋求與西方建立更密切的聯繫。亞美尼亞外交部長米爾佐揚今天更表示，亞美尼...

俄稱擊落47架烏克蘭無人機 多在南部羅斯托夫州

俄羅斯今天表示，昨天夜裡在其南部地區摧毀了47架烏克蘭無人機，其中在與烏國接壤的羅斯托夫州（Rostov）攔截最多

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。