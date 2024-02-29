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反駁馬克宏 美：不會派兵赴烏作戰

聯合報／ 記者張文馨、國際中心／綜合報導
法國總統馬克宏呼籲西方國家加強支持烏克蘭，不排除向烏克蘭出兵，但歐洲國家和北約秘書長都表示，無意出兵烏克蘭。(美聯社)
法國總統馬克宏呼籲西方國家加強支持烏克蘭，不排除向烏克蘭出兵，但歐洲國家和北約秘書長都表示，無意出兵烏克蘭。(美聯社)

法國總統馬克宏稱不排除北約派兵至烏克蘭的選項後，德國、英國、西班牙、波蘭、捷克、匈牙利和斯洛伐克等國都拒絕此一構想，白宮也表示美國不會派兵至烏克蘭作戰。

白宮國家安全會議發言人華森在聲明中表示：「拜登總統立場一向很清楚：美國不會派部隊至烏克蘭作戰。」

華森表示，拜登相信「通向勝利之路」是國會通過軍事援助，「讓烏軍有所需的武器和彈藥自衛」，抵抗俄羅斯侵略。

在被問及美國是否可能派部隊至烏克蘭從事訓練等其他目的時，美國國務院發言人米勒表示，拜登政府反對在烏克蘭部署任何部隊。

拜登廿七日邀請眾議院議長強生、民主黨眾院領袖傑佛瑞斯及參議院民主黨領袖舒默、共和黨領袖麥康諾在橢圓辦公室討論聯邦政府預算案，以及在眾院卡關的援助烏克蘭、以色列與台灣的國安追加預算。

強生在一小時的討論後表示，避免政府關門是國會首要責任，會挹注聯邦政府預算。

參院日前通過援助烏克蘭的追加預算案九百五十億美元，但眾院始終沒有採取行動。眾議院議長強生仍未對援烏預算鬆口，他說，眾院正探索各種可行方案，及時處理國安追加預算案，他主要的重點還是在解決美墨邊境移民問題。

對於援烏預算，舒默表示，這是他參與過最為緊繃的橢圓辦公室會談，拜登、副總統賀錦麗、傑佛瑞斯、麥康諾和他一起，五對一勸說強生把援烏預算提交到眾院院會討論。

舒默說，法案延宕很可能導致輸掉這場戰爭，北約四分五裂，盟友對美國失去信心，俄羅斯、中國大陸、北韓和伊朗的獨裁者則會認為美國軟弱可欺進而趁機得利。

拜登則說，烏克蘭資源受限，已從戰場上有所敗退，被迫配給發放彈藥和補給品，美國國會不作為結果非常可怕。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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