烏克蘭遭受自戰爭爆發以來最嚴重空襲

（德國之聲中文網）據基輔消息稱，俄羅斯對烏克蘭發動了自戰爭爆發以來最猛烈的一次空襲。據烏克蘭總檢察長科斯廷（Andriy Kostin）表示，此次空襲在多個城市造成至少30人死亡，140多人受傷。烏克蘭總司令扎盧什尼（Waleryj Saluschnyj）稱俄羅斯發射了122枚火箭和巡航導彈以及36架無人機，其中約70%被防空系統攔截摧毀。

據稱，這次襲擊從不同方向分幾波進行，並使用了戰略轟炸機。烏克蘭空軍發言人伊格納特（Jurij Ihnat）在電視上表示，除了伊朗制造的無人機外，俄羅斯還使用了巡航導彈、高超音速導彈和彈道導彈。

遍及烏克蘭各地

全國範圍內都拉響了空襲警報。首都基輔，西部的利沃夫、東北部的哈爾科夫、中東部的第聶伯羅以及更南邊的扎波羅熱和黑海港口城市敖德薩等地均遭到襲擊。據當地軍事管理部門稱，僅在第聶伯羅，空襲就造成至少5名平民死亡。據能源部消息，烏克蘭北部和南部的四個地區停電。

烏克蘭總統澤連斯基在Telegram上寫道，這次空襲對平民區域造成了嚴重破壞，產科醫院、教育機構、購物中心以及許多私人住宅都受到了襲擊。澤連斯基表示，烏克蘭將做出回應。他的發言附有一段視頻，上面顯示了一家被摧毀的購物中心。

波蘭：俄羅斯導彈飛越領空

與此同時，據華沙透露，一枚俄羅斯導彈很有可能於周五上午也飛越了波蘭領空。波蘭總參謀長庫庫拉（Wieslaw Kukula）在華沙對記者說："種種情況表明，一枚俄羅斯導彈進入了波蘭領空。"導彈在雷達監測下被發現，隨即離開波蘭領空，飛往烏克蘭。進一步信息顯示，該導彈在波蘭領空停留了約三分鐘，飛行了40多公裡。

庫庫拉進一步表示，已經命令波蘭戰鬥機攔截該枚導彈，並"在必要時將其擊落"。然而，由於時間短暫以及導彈的飛行方式，未能實施攔截。為安全起見，士兵目前在地面沿導彈飛行路徑搜索任何可能的殘骸碎片。

華盛頓提供技術援助

這一事件發生後，波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）召集國防部長科辛尼亞克-卡米什（Wladyslaw Kosiniak-Kamysz）、陸軍總參謀以及情報機構負責人舉行了會晤。波蘭總統杜達（Andrzej Duda）召開了國家安全局會議，並將此事告知了北約秘書長斯托爾滕貝格。後者強調，北約將支持其成員國波蘭，並保持警惕。

白宮表示，美國國家安全顧問沙利文已與波蘭總統安全顧問西維拉（Jacek Siewiera）通話，並提供技術援助。美國總統拜登密切關注此事。

"恐怖行動必定失敗"

烏克蘭總統在其視頻講話中呼籲國際社會在2024年共同對抗俄羅斯的侵略。他說："恐怖行動注定會失敗。我們在自由世界中的所有人都必須共同確保這一點。"

烏克蘭總統顧問耶爾馬克（Andrij Jermak）再次請求西方盟友提供更多軍事援助。他在Telegram上表示："我們正在盡一切努力加強我們的防空系統。但世界必須認識到，我們需要更多的支持和力量來制止這場恐怖。"

澤連斯基訪問前線城市阿夫迪伊夫卡

烏克蘭總統訪問了頓涅茨克地區的前線城市阿夫迪伊夫卡（Awdijiwka），該城市已被俄羅斯軍隊包圍了一半。澤連斯基在社交網絡上發布視頻說："阿夫迪伊夫卡--我們的陣地，我們的戰士。"在這段視頻中，總統站在裝飾著烏克蘭國旗的工業城市入口處。澤連斯基向數名士兵頒發了獎章，並送去了聖誕和新年祝福。

俄羅斯軍隊於10月初開始對阿夫迪伊夫卡發動新一輪攻勢。這座嚴重受損的城市現在只能通過一條寬約七公裡的狹窄通道抵達。

博雷爾稱俄羅斯襲擊"懦弱"

歐盟首席外交官博雷爾（Josep Borrell）譴責了俄羅斯最近對烏克蘭城市發動的"野蠻"空襲。他在X平台上寫道："這又是一次針對學校、地鐵站和醫院進行的懦弱的、無差別的襲擊"。博雷爾已與烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）進行了交談。"烏克蘭反對暴政、爭取自由的鬥爭是我們共同的鬥爭。"博雷爾表示，2024年，歐盟將繼續履行其為烏克蘭提供軍事裝備的承諾，以支持烏克蘭抵抗俄羅斯入侵，"無論需要多久，歐盟將繼續支持烏克蘭。"

本周三，美國向基輔提供了今年最後一筆軍事援助，總額為2.5億美元。由於美國國會中共和黨議員的反對，從明年開始的新援助法案未能通過。

（綜合報導）

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