俄烏空襲持續 …普亭稱烏克蘭反攻失敗 布林肯卻指基輔收回半數失地

俄羅斯指責烏克蘭周一早晨向莫斯科發動無人機襲擊。俄方稱，其中一架是在國防部總部附近。而與此同時，俄軍方對烏南部港口基礎設施發動新一輪空襲。

莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）表示，無人機襲擊兩棟非居民樓，沒有造成人員傷亡。俄國防部稱，軍方攔截了兩架進攻的無人機，迫使其墜毀。

烏克蘭方面沒有聲稱對此事件負責。這是本月以來莫斯科首都受到的第二次無人機襲擊。上次是在7月4日，當時俄軍方稱在莫斯科市郊擊落五架無人機中的四架。

俄方稱，周一早晨，烏克蘭還對克里米亞北部一處軍火庫發動無人機襲擊。

烏克蘭新聞網站《烏克蘭真理報》稱，對莫斯科的無人機襲擊是烏軍方情報部門的一項特別行動。

周六，對克里米亞的另一次無人機襲擊擊中另一處軍火庫。

與此同時，烏軍方稱，俄軍周一早晨使用自爆無人機向烏南部多瑙河港口基礎設施發動襲擊，導致四名工人受傷，並摧毀一處谷物倉庫。烏軍稱，擊落其中三架進攻無人機。

這是上周烏南部關鍵港口基礎設施連續遭受空襲之後，最新發生的一次襲擊。克裡姆林宮則稱，這些空襲是對烏軍襲擊連接克里米亞與俄羅斯大橋的報復。

自莫斯科一周前取消黑海谷物協議以及基輔努力奪回失地以來，俄羅斯多次攻擊谷物出口重鎮敖德薩。在周日對敖德薩的襲擊中，至少一人死亡，22人受傷，25處地標性建築嚴重被毀，其中包括一處東正教大教堂。

聯合國就大教堂等文化遺產遭襲作出嚴厲譴責。俄軍方則否認以大教堂為目標進行了攻擊，並在無證據的情況下聲稱可能是烏空軍導彈擊中了大教堂。

烏國防部副部長：反攻以來收復南部192平方公里失地

烏國防部副部長馬利亞爾周一表示，烏軍在上周的反攻中，在烏南部奪回12平方公里的土地。馬利亞爾稱，由此，自6月初發動反攻以來，在南部奪回的領土總面積已超過192平方公里。

烏方稱，在約七周以來的反攻中，總計奪回227平方公里失地。在巴赫穆特地區，烏克蘭據稱共奪回35平方公里失地。在東部頓涅茨克地區，上周收復四平方公里失地。作為比較，227平方公里相當於德國北威州城市杜伊斯堡的面積。

俄總統普亭周日稱，烏克蘭的反攻失敗。美國國務卿克林頓則表示，目前仍是烏克蘭反攻的初期。

周日，布林肯在接受CNN訪問時表示，烏克蘭重新奪回了俄羅斯入侵以來佔領的一半土地。不過，基輔要奪回更多失地面臨著非常艱苦的戰鬥。

布林肯說，不會在未來一兩周就見分曉，而是可能數月時間。

上月晚些時候，有報導稱，烏總統澤連斯基表示，反攻進展慢於預期。

俄聲稱在民用運糧船發現炸藥痕跡

與此同時，俄國內情報部門FSB周一稱，在一艘運糧船上發現炸藥的痕跡。俄方稱，這艘船是從土耳其前往亞速海頓河畔羅斯托克，在那裡裝載糧食。俄方稱，這艘船五月曾停靠烏克蘭基利亞港口。俄方稱，這艘船可能被用於向烏克蘭運輸炸藥。

（美聯社、路透社、德新社）

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