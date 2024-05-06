日職／從山賊到死屍打線 西武先發王國只能問天

中華職棒統一獅隊開季之後氣勢銳不可擋，到5月4日為止，以18勝6敗的戰績在首位獨走，勝率高達0.750，領先第二名的中信兄弟已經高達5場勝差，上半季局勢大好。統一獅上半季只用23場就拿到第18勝，改寫1990年三商、1997年時報、2003年統一7-ELEVEn獅、2018年Lamigo桃猿等隊保持的24場18勝，寫下聯盟最快紀錄。

反觀日本職棒的西武獅隊，今年則跟很多不名譽的紀錄連在一起。尤其是延長賽成了現在西武獅迷最不願意面對的痛，4月28日對軟銀因為捕手古市尊在延長賽12局的再見捕逸，西武獅以2：3落敗，從去年6月開始就不曾在延長賽贏球，寫下日職兩聯盟史上最慘的延長賽15連敗紀錄（包含11場被對手再見）。這個紀錄直到5月4日他們才靠著外崎修汰在兩人出局之後擊出再見安打以5比4氣走軟銀，得以擺脫這個延長賽魔咒。

與統一獅隊的18勝相反，西武獅隊則是率先苦吞18敗，11勝18敗、勝率0.379在太平洋聯盟墊底，落後龍頭寶座的軟銀已經有8場勝差。

原本在季前的戰力評估，以西武獅隊傲人的先發投手群，包括了高橋光成、今井達也、平良海馬、隅田知一郎、松本航等強投，即使不是爭冠行列，打進A級球隊應該也不會太難，但「投高打低」的問題卻持續困擾著他們，因此戰績持續不振。西武今年團隊投手防禦率2.43居第四，不過與日本火腿2.42、歐力士2.41，在伯仲之間，聯盟最佳的軟銀2.15，差距也不大，預料最終還是西武會脫穎而出。但西武今年最大的問題出在貧打，團隊打擊率低到只有0.204，在洋聯墊底，只得到76分也是最少。對照幾年前名震日職的「山賊打線」，西武獅迷真的只能感嘆十年河東、十年河西。

西武打線之中，主力打者源田壯亮（打擊率0.255）、外崎修汰（打擊率0.198）、金子侑司（打擊率0.216）、中村剛也（打擊率0.192）、岸潤一郎（打擊率0.228）Jesús Aguilar（打擊率0.219）、Franchy Cordero（打擊率0.176）等人都理想，較高的佐藤龍世也僅僅只有0.260，整體的攻擊力呈現相當大的落差。Jesús Aguilar、Franchy Cordero兩名洋砲合計也只打出3支全壘打，無法挹注球隊所需要的長程火力，造成雪上加霜的結果。

西武獅隊去年就有類似的問題，2.93團隊投手防禦率居第二，卻因為墊底的總得分435分、倒數第二的0.233打擊率，落到倒數第二的位置，只贏過墊底的日本火腿隊0.5場勝差。今年還是相同的問題，高橋光成（防禦率2.70）、今井達也（防禦率1.29）、平良海馬（防禦率1.42）、隅田知一郎（防禦率2.59）、松本航（防禦率1.91）、武內夏暉（防禦率1.55）等先發投手再強大也無濟於事。加上牛棚誤事，後援投手防禦率4.14墊底，與先發投手華麗的平均防禦率1.74，有相當大的落差，導致今年1分差的比賽戰績只有5勝13敗（至5月4日止）。松井稼頭央去年帶隊差一點墊底，今年又因為調度而飽受批評，又將面臨極為艱辛的一個球季。