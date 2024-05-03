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金塊對位優勢不再 灰狼恐成奪冠大黑馬

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
經過季後賽首輪的比賽之後，可以發現灰狼的實力可能被嚴重低估，而衛冕冠軍的金塊也不是那麼強，灰狼很可能在這一輪就會爆冷淘汰金塊。 美聯社資料照片
經過季後賽首輪的比賽之後，可以發現灰狼的實力可能被嚴重低估，而衛冕冠軍的金塊也不是那麼強，灰狼很可能在這一輪就會爆冷淘汰金塊。 美聯社資料照片

原本我評論「金塊vs.湖人系列賽，誰勝出，誰就是西區冠軍」，現在我得做出修正，因為灰狼有足夠實力、一流防守和團隊合作，可能淘汰衛冕軍金塊，創造今年季後賽最大冷門。

灰狼季後賽第一輪4：0橫掃太陽，打得太陽潰不成軍。灰狼贏球過程、比賽內容都很「搶眼」。

灰狼首輪打出5大亮點

1、例行賽太陽3連勝灰狼，但季後賽灰狼4連勝太陽，灰狼進入季後賽已經變成一支等級、競爭力完全不同球隊。

2、太陽季後賽前三戰每場輸灰狼至少12分，在灰狼防守體系下，太陽幾乎沒有對抗性，太陽G4輸6分已經是系列賽四戰最少。

3、季後賽前兩戰，太陽得分最多95分，太陽的球星英雄球單打、出色投籃、傲人天賦，在灰狼防守體系中都無法發揮。

4、灰狼攻防轉換、角色球員發揮，令太陽整個系列賽都束手無策，灰狼還是聯盟防守效率第一球隊。

5、灰狼22歲後衛愛德華是球隊靈魂，他的關鍵球、穩定表現和解讀比賽智商都超乎預期，美國媒體、球評甚至用「年輕的喬丹」來形容愛德華精采表現，他的能力與作用宛如「籃球之神」喬丹。

灰狼在首輪橫掃太陽的四場比賽中，攻守兩端都表現得非常出色。尤其是超高強度的防守，恐怕金塊也難以突破。 美聯社
灰狼在首輪橫掃太陽的四場比賽中，攻守兩端都表現得非常出色。尤其是超高強度的防守，恐怕金塊也難以突破。 美聯社

季後賽的灰狼比例行賽灰狼更有韌性，防守、對位更有效率和優勢，愛華德已經成為為聯盟一線球星，關鍵球穩定、比賽影響力、改變比賽能力都足以擺進聯盟超巨行列。

金塊優勢有那些？

出色經驗、完美團隊，另外就是兩大核心中鋒約柯奇、後衛穆雷幾乎無法防守的超神表現，以約柯奇、葛登、波特、華森為輪換主體高大鋒線，幾乎就是湖人難以跨越的障礙。

但灰狼擁有比金塊更高大鋒線，在對位、攻防、速度、運動能力各方面都不會吃虧。灰狼216公分中鋒戈貝爾、213公分大前鋒唐斯，另外還有三名206公分前鋒丹尼爾斯、安德森、瑞德，對位、攻防、相互牽制，金塊葛登和波特、華森的體型、運動能力優勢，面對灰狼很難佔到便宜。

金塊傲人的鋒線戰力讓湖人在禁區吃足苦頭，但同樣的招式對上灰狼恐怕是不會管用。 美聯社
金塊傲人的鋒線戰力讓湖人在禁區吃足苦頭，但同樣的招式對上灰狼恐怕是不會管用。 美聯社

對湖人系列賽，波特的中距離跳投、三分球、穩定得分拯救金塊，為金塊至少穩住兩勝，葛登爆發一場，為金塊贏下重要一勝。湖人鋒線對位、身材，面對波特、葛登都很難取得對位、體型優勢。

但灰狼沒有湖人這層困擾，唐斯場均20分、10籃板，唐斯體型比金塊鋒線更高手。灰狼小前鋒丹尼爾斯是聯盟最佳防守球員等級，他能對位波特，可以釘防葛登，也能負責看守又神又鬼的穆雷，替補上來的安德森雖然慢，但防守經驗老到，身高、對位都不吃虧。金塊對湖人強大鋒線優勢，接下來對灰狼系列賽，金塊很難取得上風。

金塊另一個戰力優勢在中鋒約柯奇和後衛穆雷身上，約柯奇幾乎就是聯盟最佳球員，無法防守，穆雷關鍵球能力，對湖人系列賽「絕殺」湖人兩場，同樣展現非凡主宰力。但灰狼後衛愛德華季後賽打出超級狀況，個人能力和球星檔次勢必能造成穆雷和金塊防守更大壓力，給金塊帶來極大威脅。愛德華出出色單打、三分球，毫無牌理的暴力突破攻擊籃下，那種威脅性也能製造金塊最大麻煩。

金塊穆雷(左)灰狼愛德華(右)的頂上對決，攸關誰是新生代中的最強後衛，也將是這個系列賽決勝的關鍵。 美聯社資料照片
金塊穆雷(左)灰狼愛德華(右)的頂上對決，攸關誰是新生代中的最強後衛，也將是這個系列賽決勝的關鍵。 美聯社資料照片

金塊鋒線對位優勢，穆雷關鍵球都將遭到灰狼最大考驗，灰狼擁有比湖人更高一檔防守能力和體系，金塊對灰狼這個系列賽，金塊只能靠約柯奇和團隊經驗壓制灰狼，勝算很難拉高。

賽前預測： 灰狼4：2淘汰金塊 晉級西區冠軍賽

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