讓40歲詹老漢有再拚動力 湖人可能大清倉換來楊恩助陣

洛杉磯湖人隊的表現不夠好，而詹姆斯（LeBron James）將於12月滿40歲，兩方到底還要不要玩，是每一季淘汰出局後的討論重點。目前跡象觀之，詹姆斯還將續留洛杉磯打拼，無論他的兒子布朗尼（Bronny James）會不會在其他隊、或能不能被選上。

目前得知，湖人隊已經下定決心繼續以詹為核心打造陣容。根據權威運動媒體《The Athletic》的報導，球團正準備物色新帥工作，這寓意著漢姆（Darvin Ham）的湖人執教生涯即將告終。一種說法，湖人隊決策主角巴斯（Jeanie Buss）仍屬意詹姆斯為球隊的靈魂人物，所以詹皇回歸至關重要。有鑑於此，除了願意奉上三年1.64億美元頂薪之餘，兒子布朗尼也將內定為湖人一員，只要沒球隊在他們之前把人選走。

各種傳聞甚囂塵上，倒是詹姆斯態度低調，在周一以108-106輸給丹佛金塊隊後告訴記者：「我不會回答這個問題（續約），謝謝。」目前，詹姆斯還有價值5142萬美元的球員選擇權，只要在6月29日之前點頭即可。當然，他也可以選擇另一種操作模式，也就是跟湖人隊換約重簽，無論是短期還是長期約，或者是選擇另投明主甚至退休。

真實想法不得而知，但確定是牽動著湖人的未來，至少在今年2月時，詹皇則主動表示願留洛杉磯，他說：「我是湖人隊球員，過去六年非常開心成為一份子，希望事情繼續保持這樣。我不知道會持續多久或穿別的球衣，我希望是湖人隊，這是一個偉大的球隊，有很多偉大的人物。我們會看到的！我不知道結局什麼樣子，但一定會來臨。」從例行賽到季後賽表現看來，我們幾乎可確定第21個球季不是詹姆斯的最後一舞，他還會在NBA而湖人隊是合理的選擇。

湖人下季如何補強再戰？目前觀之留下詹姆斯(左)繼續與戴維斯(右)並肩作戰還是當務之急，再將所有能打包的都送出去換第三號巨星。 美聯社

要留老詹的話，漢姆絕對不可能留下來，本季我們已經看到無數次詹姆斯和總教練的冷漠互動，雅虎體育（Yahoo Sports）也披露，目前湖人隊正遴選接替人選，其中包括被密爾瓦基公鹿隊開除的布登霍澤（Mike Budenholzer）。消息還披露，湖人總經理佩林卡（Rob Pelinka）有意打造一個超級捆包，把范德比爾特（Jarred Vanderbilt）、文森特（Gab Vincent）、里夫斯（Austin Reaves）、八村壘，以及羅素（D’Angelo Russell）等，搭上多達三個首輪選秀權，到市場上交易第三名巨星與詹姆斯、戴維斯（Anthony Davis）配對。拿這麼多菜換誰呢？據知，可能的人選之一包括楊恩（Trae Young），他是各界傳聞最有名的交易候選。另外，季後賽走不遠的鳳凰城太陽隊、紐奧良鵜鶘隊、公鹿隊、邁阿密熱火隊，和費城76人隊也納入討論之列。甚至，克里夫蘭騎士、達拉斯獨行俠或同城的快艇隊，都有可能來一次大換血，所以季外到底會有一場什麼樣的大風吹，相當值得我們期待。

湖人隊如此大破大立，為的也是說服詹姆斯留下，這就是對洛杉磯最有力的補強動作。話說，整個聯盟也沒有哪一支球隊比湖人隊更重視超級球星。回顧歷史，2013年湖人隊首輪出局之際，立刻與時年35歲的布萊恩（Kobe Bryant）簽下為期兩年的頂級合約，雖然他最終沒能帶領球隊重返季後賽，仍然為巴斯家族賣出不少門票。前車之鑑，湖人隊欲圍繞一位年事已高的超級巨星建隊幾乎是不可能，尤其是他的搭檔無法保持健康時，管理層只能在市場收集福袋，追逐第三位超級球星有可行性，但過去四年實驗顯示，湖人隊並沒有成功，所以我們期待什麼呢？可能球團高層也不知道。

據傳湖人隊將捧上三年大約、外帶承諾簽下布朗尼，以及傾全力弄來第三號巨星等手段挽留詹姆斯(右)，可能的人選像是老鷹隊的楊恩(左)。 美聯社資料照片

我們假設一種可能性，如果「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）宣布脫隊，願意到湖人隊效力呢？擁有戴維斯、字母哥的詹姆斯，勢必龍心大悅，宣布再戰一個球季。如果不成功呢？湖人隊大概繼續做2018年以來重複的事情，用所有具價值的資產來打造雄師，就是期待重演2019-20年縮水球季的戲碼，讓詹姆斯登上總冠軍，而且是40歲高齡。所以，是執著與湖人隊並肩作戰，還是直接投誠他隊逐冠，都是老詹的選項，以我所認識的那個傳奇，應該不會跑去費城76人隊擔任副手。所以，將現有陣容出清、拉攏第三號巨星，很可能會是季外的發展方向，我們就拭目以待吧！