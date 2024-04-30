中職／林益全拚2000安該有計畫 以免張泰山300轟遺憾重演

今年中職眾所矚目的焦點之一就是統一潘威倫的150勝，從03年被統一在第一輪選進後，征戰22年的潘威倫不只是現役，也是中職史上最多勝投手，其次的鄭凱文及王溢正僅有76及75勝，接下來的投手差距更大，加上以現今年輕潛力球員的第一志願都是旅外的態勢來看，不要說是10年，即使30年內都不會有人追上，也因為是如此代表中職的大紀錄，加上潘威倫已表明季後引退，統一球團正在有計畫性地讓他達成150勝後光榮結束球員生涯。

計畫的第一步就是在20日與20歲小將林詔恩組成雙先發，在林詔恩先發4局失1分之後，由相差22歲的潘威倫接替投2又2/3局無失分，最終統一獲勝，潘威倫如願拿下第149勝，這場比賽也引起多方討論，一方認為這樣的安排對年輕小將不公平，畢竟林詔恩的投球內容十分理想，投球數也不多，再投1局應能順利取得勝投資格；一方則認為球團早有溝通，何況潘威倫在自己2局多的投球中也未讓對手得分，拿下勝投並不為過。無論如何，潘威倫就是拿到了149勝，離大紀錄只差1勝。

149勝之後，潘威倫在27日對中信再度中繼上場，投2局無失分，個人投球局數來到2101局，這項紀錄在現代先發投手局數已不再像以前那麼多的情況下，更是有可能成為百年難破紀錄，這場比賽之後潘威倫就被下放二軍，為5月24日的本季首度先發做準備。

潘威倫將在5月24日本季首度先發面對中信，朝生涯150勝里程碑邁進。 統一獅球團提供

除了潘威倫的150勝之外，統一隊上其實還有一名老將的記錄也剩咫尺之遙，他就是林益全。

林益全前年季後被富邦放在60人名單外，隨後轉隊至統一，他在興農、義大、富邦的14年間打出1892支安打，去年在統一出賽89場，有超過300個打席，打擊狀況復甦，打擊率3成06，打出87支安打、3轟及54分打點，讓他的生涯安打總數來到1979支，二壘安打也到達393支，另外還有1次盜壘，連續13年都有盜壘成功。

統一本季已賽20場，林益全卻只在3日有1場出賽紀錄，該場1個打數無安打，隨即被下放二軍，統一的一壘守備在這段期間由陳鏞基及何恆佑相互輪替，如此安排陳鏞基既有休息的時間，何恆佑也有成長的空間，收到不錯的效果，且兩人的打擊表現又都不錯，林益全自然就不太有上一軍的機會；加上林益全下二軍後，出賽場次也不多，只有6場、18個打席，15個打數中打出2支安打，打擊率低到1成33，上壘率及長打率也都在2成多，與過去曾經被降到二軍的那幾季的打擊數據相差甚多，似乎尚未找回打擊手感，多少也影響到升一軍的可能性。

10年季後從興農被交易到統一的張泰山，在興農時打出241轟，11年到統一後的前3季幾乎全勤，分別打出14、17及9轟，12、13年還以96及90分打點蟬聯打點王，之後兩季出賽數卻銳減，只剩下約50場的出賽數，不過張泰山的打擊狀態其實並沒有退化太多，這兩季的打擊率都約2成8，上壘率及長打率也還有一定水準，全壘打則各有5支及3支，如果能有前面3年的出賽數，要再打出近10轟的成績並不是問題，而那兩年統一對上單季全壘打最多的球員各是11支及15支，張泰山仍有長打能力卻沒有上場機會，最終中職生涯以289轟落幕，也使得中職史上300轟的大紀錄，延後了7年多之久，才由林智勝在23年球季達成。

張泰山(右)未完成的300轟，在2023年由身穿味全球衣的林智勝(左)打出。 味全龍球團提供

林益全離2000安僅剩21支，以他去年平均一場能打出1支安打的效率，只要30場的出賽就有望達成，難度比張泰山當年要容易許多，但先決條件是要有一軍出賽機會以及跟去年一樣好的打擊手感，否則仍需要更多的打擊機會，等潘威倫拿到150勝後，就看統一要如何再度有計畫地協助林益全完成這項大紀錄，以免張泰山300轟憾事重演。