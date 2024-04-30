爭冠需要球星及團隊合作 公鹿雙角都斷已沒那個命了

公鹿「字母哥」安戴托昆波季後賽連續傷停四場，公鹿vs.溜馬七戰四勝系列賽，東區第三種子公鹿1：3落後第六種子溜馬。再輸一場，公鹿就要被淘汰。沒有字母哥，公鹿就是一支平凡球隊。

系列賽關鍵戰G4，公鹿噩運連連，不只少了第一得分點字母哥，第二得分點後衛里拉德跟腱拉傷缺陣，第三得分點前鋒波提斯只打7分鐘就被驅逐出場，溜馬126：113力克公鹿，搶下賽點。字母哥、里拉德這個系列賽都很難傷癒趕上賽程，公鹿兩大招牌球星同時缺陣，溜馬晉級東區季後賽第二輪情勢大好。

公鹿是2021年NBA總冠軍，當年公鹿擁有三巨頭字母哥、控球後衛哈勒戴、小前鋒米道頓做為建隊核心，年度最佳防守長人之一洛培茲，在禁區建構天羅地網，最佳第六人熱門候選人替補前鋒波提斯，三分外線、防守、能量百分百，為公鹿提供源源不絕戰力。

公鹿成功奪冠這一年，球星、天賦、團隊、攻防、陣容深度完美融合，一樣不缺。字母哥帶隊奪冠成為聯盟看板人物之一，哈勒戴靠強硬防守、組織、關鍵球成為美國男籃國家隊第一主控，米道頓則是總冠軍球隊第三號球星，符合他的定位、能力。

字母哥(中)的受傷對公鹿已是巨大的打擊，接下來里拉德也高掛免戰牌，公鹿也只好準備下季再來了。 美聯社

近兩年公鹿明顯少了三年前的好運和氣勢，字母哥上季季後賽第一輪對第八種子熱火G1只打11分鐘下背挫傷停賽，G2、G3連續缺陣，熱火強勢取得2：1領先。G4、G5字母哥帶傷出賽，試圖力挽狂瀾，但熱火已經打出氣勢和團隊，熱火第一輪4：1淘汰第一種子公鹿。

今年球季米道頓好不容易從膝傷中逐漸恢復水平，公鹿上半季打出30勝13敗戰績，勝率6成97東區第二，僅次於戰績獨走的塞爾蒂克。公鹿高層卻在季中決定「換帥」，開除前教練葛里芬，換上「老河」瑞佛斯。

公鹿季中換帥讓外界錯愕，連瑞佛斯自己都感到困惑，因為公鹿戰績出色，東區排名合理，而且還有很大上升空間。但公鹿只丟給瑞佛斯一句話：「我們想要你，你要不要來執教」。

瑞佛斯在季中倉促接任總教練，已為公鹿本季的厄運埋下伏筆。 美聯社

葛里芬執教性格剛硬，不易溝通，他跟字母哥相處也不是很和諧，公鹿許多核心球員也對葛里芬執教性格難以適應。公鹿高層如果沒有徵得字母哥同意，應該也不敢在季中開除葛里芬。更何況，葛里芬執教戰績出色，很有說服力。

季中換帥並沒能帶給公鹿好運，瑞佛斯接手公鹿只打出19勝20敗戰績，勝率不到五成，公鹿最後以東區第三種子進入季後賽，第一輪要打第六種子溜馬。瑞佛斯和公鹿噩運不斷，季後賽前夕，4月10日公鹿主場對塞爾蒂克，字母哥拉傷小腿，至少需要休養四周。字母哥這一傷，幾乎毀了公鹿重新部署兩年的爭冠計畫。

溜馬進攻優於防守，投籃能力在聯盟水準之上，陣容深度夠，三大核心球星後衛哈利伯頓、前鋒席亞康、中鋒特納，也被視為「平民版鐵三角」，更重要的是溜馬例行賽對公鹿擁有4勝1敗優勢。

溜馬在例行賽時早就打得公鹿哀哀叫，季後賽再遇雙角已斷的公鹿自然是要逐鹿中原。 影片來源：溜馬YouTube官方頻道

少了字母哥破壞力和牽制，公鹿G1靠著里拉德35分、米道頓23分、波提斯15分成功109：94拿下系列賽首勝，但接著吞下三連敗。字母哥連續兩年季後賽傷停，里拉德季後賽跟腱拉傷，至少休養10天，公鹿同時少了兩名核心球星，季後賽前途岌岌可危。

爭冠、奪冠除了天賦、球星、完美團隊，同時更需要「天命」，公鹿和字母哥連續兩年栽在傷病，只能期待來年。