貝恩在逆境中快速成長 等莫蘭特歸隊後看灰熊再起
還記得上季灰熊是以51勝31敗取得西區第二種子嗎？想念上季場均26.2分、8.1助攻、5.9籃板，經常在比賽中打出神來一筆，飛天遁地改變比賽，被視為年度MVP熱門候選人之一莫蘭特！
如果不是灰熊後衛貝恩砍進49分、8助攻、6籃板，帶領灰熊116：102擊敗活塞，送活塞18連敗，引起許多關注和討論，全世界球迷恐怕已經忘記灰熊這支球隊還是上季西區第二種子，也會忘了因為持槍被禁賽25場的灰熊第一球星莫蘭特。
今年灰熊開季失去莫蘭特，傷了先發中鋒亞當斯和第一替補前鋒克拉克，折損兩名先發+一名主力替補，戰力大傷，目前只打出6勝14敗戰績西區第13。亞當斯、克拉克今年球季傷癒歸隊機率不樂觀，莫蘭特禁賽只剩五場就能歸隊，一旦他回到陣中，灰熊在控球、關鍵球、節奏轉換和創造空間都能得到最大改善和提升。
對灰熊更好消息是貝恩足堪大任，今年球季貝恩場均25.1分、4.5籃板、5.4助攻，已經成為灰熊最可靠進攻核心，投籃命中率4成66，三分命中率3成75，其中場均得分創生涯最高。貝恩冷靜、強硬、防守更好，可以對位後場三個位置，帶隊風格和沈穩內斂，都能為灰熊重建注入最穩定基因。
莫蘭特場上張狂、殺氣騰騰，無法預測，場外更是囂張、叛逆，完全失控，所以才會兩度開直播秀槍成了全美矚目焦點和最糟示範。貝恩或許是未來灰熊最合適領導核心，同時是幫助莫蘭特禁賽結束重返灰熊，助灰熊重生的最重要依靠。或許灰熊已經不再是上個賽季灰熊，但灰熊只要莫蘭特歸隊，跟貝恩組成後場雙核心，一切可能會有轉機，至少灰熊還有銅牆鐵壁的防守體系。
灰熊儘管戰績跌停，但防守效率排聯盟第10，不在精英級別，但也算前段班，灰熊教練詹金斯過去幾年為灰熊打下的防守基石和輪轉體系，依然可靠。灰熊眼前除了傷病，最大痛腳是進攻，因為持球點太弱，侵略性不足，導致灰熊在進攻端節奏偏慢、命中率奇低，目前團隊投籃命中率4成36，倒數第一，三分命中率3成29，倒數第一，每場罰球19.2次，倒數第二，所有進攻數據和效率都墊底，沒有亞當斯的策應、掩護，少了克拉克高效替補、空手跟進和禁區偷襲，灰熊進攻確實遇上太多麻煩。
莫蘭特歸隊能解決進攻端許多問題，其中最主要是攻防轉換節奏和吸引包夾，突破創造更多出手空間，這一切都會幫助貝恩、213公分長人亞爾達瑪(Santi Aldama)、射手肯納德(Luke Kennard)、前鋒威廉斯(Ziaire Williams)得到更多出手空檔。莫蘭特的張狂奔放+貝恩的內斂強硬，兩名後衛合體打出進攻侵略性，灰熊確實很有機會再往上爬升，在西區扮演攪局黑馬。
或許有人認為貝恩是比莫蘭特更好的帶隊人物，但莫蘭特天生殺手氣質和難以防守超強爆發力，應該更能注入能量感染隊友，為灰熊帶來重生力量。更成熟、投籃更好的貝恩，絕地重生、必須證明自己的莫蘭特，上季西區第二的灰熊正在等待再一次爆發，震撼西區。
我很期待莫蘭特重新回到球場的殺氣和爆發力，他一直有機會成為NBA看板人物，希望他不要再令所有人失望。
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