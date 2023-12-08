貝恩在逆境中快速成長 等莫蘭特歸隊後看灰熊再起

還記得上季灰熊是以51勝31敗取得西區第二種子嗎？想念上季場均26.2分、8.1助攻、5.9籃板，經常在比賽中打出神來一筆，飛天遁地改變比賽，被視為年度MVP熱門候選人之一莫蘭特！

如果不是灰熊後衛貝恩砍進49分、8助攻、6籃板，帶領灰熊116：102擊敗活塞，送活塞18連敗，引起許多關注和討論，全世界球迷恐怕已經忘記灰熊這支球隊還是上季西區第二種子，也會忘了因為持槍被禁賽25場的灰熊第一球星莫蘭特。

今年灰熊開季失去莫蘭特，傷了先發中鋒亞當斯和第一替補前鋒克拉克，折損兩名先發+一名主力替補，戰力大傷，目前只打出6勝14敗戰績西區第13。亞當斯、克拉克今年球季傷癒歸隊機率不樂觀，莫蘭特禁賽只剩五場就能歸隊，一旦他回到陣中，灰熊在控球、關鍵球、節奏轉換和創造空間都能得到最大改善和提升。

灰熊兩位先發大將亞當斯和克拉克在季前就因為受傷而宣告本季報銷，這對他們的內線戰力影響很大。 美聯社

對灰熊更好消息是貝恩足堪大任，今年球季貝恩場均25.1分、4.5籃板、5.4助攻，已經成為灰熊最可靠進攻核心，投籃命中率4成66，三分命中率3成75，其中場均得分創生涯最高。貝恩冷靜、強硬、防守更好，可以對位後場三個位置，帶隊風格和沈穩內斂，都能為灰熊重建注入最穩定基因。

莫蘭特場上張狂、殺氣騰騰，無法預測，場外更是囂張、叛逆，完全失控，所以才會兩度開直播秀槍成了全美矚目焦點和最糟示範。貝恩或許是未來灰熊最合適領導核心，同時是幫助莫蘭特禁賽結束重返灰熊，助灰熊重生的最重要依靠。或許灰熊已經不再是上個賽季灰熊，但灰熊只要莫蘭特歸隊，跟貝恩組成後場雙核心，一切可能會有轉機，至少灰熊還有銅牆鐵壁的防守體系。

灰熊儘管戰績跌停，但防守效率排聯盟第10，不在精英級別，但也算前段班，灰熊教練詹金斯過去幾年為灰熊打下的防守基石和輪轉體系，依然可靠。灰熊眼前除了傷病，最大痛腳是進攻，因為持球點太弱，侵略性不足，導致灰熊在進攻端節奏偏慢、命中率奇低，目前團隊投籃命中率4成36，倒數第一，三分命中率3成29，倒數第一，每場罰球19.2次，倒數第二，所有進攻數據和效率都墊底，沒有亞當斯的策應、掩護，少了克拉克高效替補、空手跟進和禁區偷襲，灰熊進攻確實遇上太多麻煩。

灰熊教練詹金斯(右)過去對球隊的防守紮根非常堅實，而且長期耐心培養的貝恩(左)幫忙扛起重任，因此球隊現在戰績雖差，但是並不是像拓荒者那樣真的爛掉。 美聯社

莫蘭特歸隊能解決進攻端許多問題，其中最主要是攻防轉換節奏和吸引包夾，突破創造更多出手空間，這一切都會幫助貝恩、213公分長人亞爾達瑪(Santi Aldama)、射手肯納德(Luke Kennard)、前鋒威廉斯(Ziaire Williams)得到更多出手空檔。莫蘭特的張狂奔放+貝恩的內斂強硬，兩名後衛合體打出進攻侵略性，灰熊確實很有機會再往上爬升，在西區扮演攪局黑馬。

或許有人認為貝恩是比莫蘭特更好的帶隊人物，但莫蘭特天生殺手氣質和難以防守超強爆發力，應該更能注入能量感染隊友，為灰熊帶來重生力量。更成熟、投籃更好的貝恩，絕地重生、必須證明自己的莫蘭特，上季西區第二的灰熊正在等待再一次爆發，震撼西區。

灰熊當家球星莫蘭特即將歸隊，希望他能記取教訓，不再少年得志就目空一切，將心放在球場，好好跟隊友貝恩合作，灰熊應該很快就有重生的契機。 美聯社資料照片

我很期待莫蘭特重新回到球場的殺氣和爆發力，他一直有機會成為NBA看板人物，希望他不要再令所有人失望。