取代席亞康成暴龍領袖 變種前鋒巴恩斯有皮彭的影子

暴龍經延長賽123：116力克馬刺，客場完成22分逆轉，開季取得3勝4敗東區第八，暴龍勝率不到五成，在東區還小有競爭力。暴龍沒掉隊有兩個關鍵，第一是防守，暴龍開季防守效率聯盟第八，前段班水平，暴龍靠一群201-208公分強大鋒線展現深度，打出完美對位和團隊防守，靠著出色防守，暴龍還能打出五成以上勝率。第二是22歲NBA三年級小前鋒巴恩斯，巴恩斯場均21.3分、9.7籃板、5.8助攻，投籃命中率5成3，三分命中率3成93，簡直就是NBA小球世代「控球前鋒」完美變種。

過去三年暴龍一哥前鋒席亞康今年球季儼然變成暴龍「精神領袖」，席亞康場均16.7分、6.2籃板、4.7助攻雖然不像球星，但輸出還是足夠漂亮，經驗、對位都能為暴龍帶來穩定戰力。不過巴恩斯現在已經取代席亞康，他成為暴龍未來看板人物，也是NBA值得培養和關注的年輕招牌之一。

席亞康過去在NBA的第三個球季就贏得總冠軍，不過當時的主將是雷納德。席亞康接手暴龍招牌球星位置之後，4個球季中有2季是進不了季後賽，他的帶隊能力受到質疑。 美聯社

暴龍教練塞爾維亞籍拉賈柯維奇在NBA擔任助理教練超過10年，也被巴恩斯全能表現圈粉：「巴恩斯非常聰明，除了正確閱讀比賽，場上空間感和隊友的聯繫根本與生俱來，他有超強籃板意識，還能在持球過程中找到空位隊友，一名如此高大、強壯前鋒，卻能像控球後衛一樣處理球，你很難不被他吸引。」

第一年擔任NBA總教練，拉賈柯維奇正在用防守、團隊、努力，重新打造暴龍，巴恩斯、席亞康、阿努諾比三名全能前鋒，以及今年夏天選擇加入暴龍前湖人後衛施羅斯，暴龍正在打出更完美團隊，成為東區黑馬。

比起203公分前鋒席亞康，巴恩斯的三分外線更穩，組織力創造力更好。跟201公分前鋒阿努諾比的強硬、力量相比，201公分巴恩斯除了具備阿努諾比的對抗性和力量，巴恩斯細膩的傳球、節奏掌控，尤其是半場進攻中擋拆、牽制，已經成了暴龍最倚重進攻發動機。

巴恩斯(右)球風不但跟隊友阿努諾比(左)一樣強悍，他還有優異的控球與擋拆能力，讓他成為暴龍更好的攻擊發動機。 美聯社

暴龍戰術體系進化 巴恩斯「百搭」球路正在發酵

施羅德主控，巴恩斯串連裡外，他就是隱形二號主控。施羅德更喜歡主動突破、攻擊籃框，專注得分打出侵略性，巴恩斯配合打無球、空手接應，活絡戰術團隊。暴龍三名主力鋒線中鋒博特爾，前鋒席亞康、阿努諾比，也都得到於巴恩斯的全能和多功能性，在不失戰術角色和球權情況下專注做自己，發揮最大專長。

巴恩斯當然有缺點，場均失誤3.3次。失誤偏高，這是學習成長必經過程，暴龍教練拉賈柯維奇儘量給巴恩斯自由發揮空間，犯錯難免，NBA三年級前鋒能打出如此全能表現，已經為暴龍帶來光明前景。

「對我們來說，最重要的還是打出更好防守和形成錯位，我們有足夠天賦和身材對位，可以打出聯盟最頂級防守，在形成防守文化同時，進攻端就需要打得更細膩，更多分享球和執行戰術，施德羅和巴恩斯都能為球隊帶來完美合體」，拉賈柯維奇認為暴龍還能打出更完美防守和錯位優勢，這是暴龍在東區打翻身仗最主要底氣。

暴龍總教練拉賈柯維奇期待巴恩斯(右)帶動隊友表現更加全面，在攻守兩端都能將球隊提升到頂尖水平 。 美聯社

巴恩斯愈來愈像30年前公牛王朝控球前鋒皮彭，當年皮彭號稱「天下第二人」，防守對位一流，控球組織一流，全能球路和融合性讓每個隊友都能做自己。但巴恩斯的投籃、籃板球、二波進攻和無球，都比當年皮彭更出色更有潛力，這巴恩斯就是現代小球全能球員和球風最佳樣本。

今年暴龍的比賽很值得一看，除了防守、團隊，巴恩斯在暴龍的角色和全能球技將為比賽帶來更多看頭。