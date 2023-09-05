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美國隊因禍得福可爽吃披薩？ 世界盃男籃八強賽大預測

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
美國隊在16強賽意外輸給立陶宛，吞下他們這次在世界盃男籃賽的首敗。不過因此他們在8強賽將對上義大利，而立陶宛則要強碰超硬的塞爾維亞，對美國隊來說並不算壞事。 歐新社
美國隊在16強賽意外輸給立陶宛，吞下他們這次在世界盃男籃賽的首敗。不過因此他們在8強賽將對上義大利，而立陶宛則要強碰超硬的塞爾維亞，對美國隊來說並不算壞事。 歐新社

NBA美國男籃16強賽被立陶宛110：104擊敗，創造2023籃球世界盃最大聲量和關注力，美國雖然輸球，但無損美國男籃晉級世界盃八強淘汰賽。

立陶宛贏下美國，八強賽先對上塞爾維亞，未必是好事。對立陶宛來說，義大利可能比塞爾維亞好打許多。國際賽表現、戰績和歷史，塞爾維亞一直是最頂尖球隊，義大利只能排在第二梯隊。

美國並不是故意輸球或挑對手，美國男籃輸立陶宛，輸球關鍵防守肢離破碎，簡單說就是「守不住」，被立陶宛超神三分球和滿場瘋狂進攻打亂陣腳。立陶宛三分球25投14中，三分命中率5成6，投籃命中率5成3，籃板球43：27領先美國，立陶宛單場砍進110分，是美國男籃在世界盃史上單場最高失分。

國際籃球單場失分90分已經很難贏球，失分破百幾乎就是輸球，失分110分根本無法贏球。美國男籃對位、防守、身材都居劣勢，一開賽就被立陶宛一路壓著打，立陶宛第一節就取得31：12絕對領先，三分球六投全中令老美措手不及，第四節封關再打出單節39分高潮，打得老美難以回擊。

八強淘汰賽一敗即死，輸球就沒有爭冠機會。美國吞下首戰，但仍是拉斯維加斯世界盃賭盤奪冠最熱門，加拿大第二、德國第三、塞爾維亞第四、立陶宛第五。八強賽戰情分析和預測，各有門道和專業、情勢考量。

立陶宛vs.塞爾維亞

塞爾維亞陣容整齊，雖然在16強賽小輸義大利2分，但隨後以33分之差打爆多明尼加，多明尼加曾在預賽小贏義大利5分。 歐新社
塞爾維亞陣容整齊，雖然在16強賽小輸義大利2分，但隨後以33分之差打爆多明尼加，多明尼加曾在預賽小贏義大利5分。 歐新社

立陶宛和塞爾維亞是國際籃球近20年大賽最穩定最有韌性，更是最具實力國家，兩隊打法風格接近，個人能力、擋拆、空手接應、外線都是世界一級球隊，攻守均衡，戰術執行力和團隊素養無可挑剔。

今年籃球世界盃氣勢和表現，立陶宛略勝塞爾維亞，但比戰術靈活性和球員天賦、對位，塞爾維亞略勝一籌。

賽前預測：塞爾維亞晉級四強

義大利vs.美國

美國隊在輸掉首戰之後應該不敢再有任何鬆懈，總教練柯爾也不會再拿小球戰術出來玩了。 歐新社
美國隊在輸掉首戰之後應該不敢再有任何鬆懈，總教練柯爾也不會再拿小球戰術出來玩了。 歐新社

義大利預賽82：87輸多明尼加，16強賽78：76力克塞爾維亞，今年世界盃表現不錯，但實力並非最頂尖爭冠第一集團。義大利儘管有身材、內線、對位優勢，但想要扳倒NBA美國男籃，難度還是很高。

美國隊長後衛布朗森在輸給立陶宛賽後記者會表示：「我們必須覺醒，打出最佳防守，不能一開賽就挖洞給自己跳，堅持奮戰40分鐘比賽，否則只能回家。」

賽前預測：美國晉級四強

德國vs.拉脫維亞

施羅德(右)從NBA回到德國隊陣中後馬上化身為世界盃戰神，上一場就把唐西奇(左)領軍的拉脫維亞給徹底打爆。 歐新社
施羅德(右)從NBA回到德國隊陣中後馬上化身為世界盃戰神，上一場就把唐西奇(左)領軍的拉脫維亞給徹底打爆。 歐新社

德國是今年世界盃表現最好球隊之一，前湖人後衛施羅德打出世界盃第一球星身手和影響力。拉脫維亞則是關關難過關關過，不斷靠團隊防守和神奇三分外線打出一場場驚奇勝利。

八強賽遇上德國，拉脫維亞今年世界盃神奇之旅即將終結，這是拉脫維亞在世界盃史上最美好旅程。

賽前預測：德國晉級四強

加拿大vs.斯洛維尼亞

加拿大陣中有多位NBA好手，亞歷山大(中)是其中翹楚，在上一場比賽演出30分4籃板7助攻3抄截的全能表現，讓上屆冠軍西班牙提早出局。 歐新社
加拿大陣中有多位NBA好手，亞歷山大(中)是其中翹楚，在上一場比賽演出30分4籃板7助攻3抄截的全能表現，讓上屆冠軍西班牙提早出局。 歐新社

斯洛維尼亞剛被德國上課，德國在16強賽100：71大勝斯洛維尼亞，德國一哥施羅德表現得比斯洛維尼亞一哥唐西奇更出色、更有帶動力。

八強淘汰賽是不同局面，斯洛維尼亞贏球希望完全寄託唐西奇超凡表現和帶動。加拿大是今年世界盃爭冠兩大熱門之一，加拿大第一得分手亞歷山大今年世界盃場均23.8分、6.6分、5.2助攻，也是今年世界盃最有主宰力球星之一。

這是場龍爭虎鬥，實力很接近，加拿大陣容深度更好，打法更具侵略性，勝算更高。

賽前預測：加拿大晉級四強

籃球專欄 美國 加拿大 義大利 塞爾維亞 立陶宛 德國 拉脫維亞 唐西奇

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