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中職／曾峻岳吸引日職球探目光 帶給本土好手奮鬥動力

聯合新聞網／ Ramos
富邦悍將後援投手曾峻岳過去表現本來就不錯，本季更升級為頂尖終結者，優異的投球內容不但持續壓制對手，還吸引日職球探前來觀察。 聯合報系資料照片
富邦悍將後援投手曾峻岳過去表現本來就不錯，本季更升級為頂尖終結者，優異的投球內容不但持續壓制對手，還吸引日職球探前來觀察。 聯合報系資料照片

根據媒體報導，近期日本職棒球探來台覓才，鎖定21歲的富邦悍將右投曾峻岳，如果今年曾峻岳沒有傷痛一直投到球季結束，他的一軍年資就滿3年，只要富邦球團同意，日職球隊再付一筆轉隊費，他就能赴日發展。

曾峻岳最快球速達157公里，直球均速在150公里以上，球速和尾勁當然是他投球最大魅力，本季表現亮眼，出賽24場總計投23.2局，防禦率低到只有0.38，每局被上壘率是亮眼的0.51，戰績1勝0敗4次中繼成功9次救援成功，也難怪能吸引日職球團目光。

曾峻岳為人所知的是2019年U18世界盃中華隊奪冠，當時就讀西苑中學的他是最大遺珠，勇奪U18世界盃大會MVP的余謙聲勢達到頂峰，只是余謙未能如願旅外發展，現效力中信兄弟，反倒是曾峻岳未來有機會征戰日職，證明只要是金子總有發光的一天，機會是留給準備好的人。

余謙在2019年U18世界盃揚威國際，但加入中職之後上場機會不多，至今在一軍只有11場先發出賽，戰績3勝6敗、防禦率5.18，發展速度反而不如當年未入選國家隊的曾峻岳。 聯合報系資料照片
余謙在2019年U18世界盃揚威國際，但加入中職之後上場機會不多，至今在一軍只有11場先發出賽，戰績3勝6敗、防禦率5.18，發展速度反而不如當年未入選國家隊的曾峻岳。 聯合報系資料照片

翻閱歷史，過去有4名中華職棒投手繳出好成績，後來到日職闖蕩的例子，包括曹峻揚、林英傑、林恩宇和吳偲佑，只是他們轉換環境，挑戰更高層級職棒舞台表現都不盡理想，有的帶傷回來，也有的返台狀態下滑，回到中職普遍都走下坡。

1999年曹竣崵加盟統一獅，締造連3場完封的中職紀錄，獲「曹三封」美譽，他以11勝5敗、防禦率2.48的佳績，勇奪聯盟新人王、年度MVP和投手金手套，球季結束獲中日龍青睞延攬。

只是曹竣崵效力中日3年表現平平，只在一軍出賽2場投5.2局，戰績0勝1敗、防禦率9.53，二軍防禦率也是不理想的6.59，2003年回到統一獅轉調牛棚，身手已不如往昔，2008年季中轉戰兄弟象，隔年球季結束引退，當時才33歲。

曹竣崵在首年拿下新人王之後就赴日挑戰，可惜的是在準備不足的情況下，沒有太多在一軍表現的機會。 聯合報系資料照片
曹竣崵在首年拿下新人王之後就赴日挑戰，可惜的是在準備不足的情況下，沒有太多在一軍表現的機會。 聯合報系資料照片

林英傑在2004、2005年誠泰時期拿過2次奪三振王和1次防禦率王，2006年到日職樂天發展，3年期間在一軍出賽14場不但1勝難求，還吞下4敗，防禦率4.57。

2008年底林英傑返台投入中職特別選秀，興農牛第2輪指名選進，順位還在謝佳賢、倪福德、詹智堯、朱尉銘之後，原因無他，在日職他被教練改投球動作，因此曾受嚴重傷勢，球速和球威已大不如前，直球均速不到140公里。

林英傑回到中職先後效力興農、義大、中信兄弟、Lamigo桃猿，單季沒拿過兩位數勝投，2011年還以3勝14敗成為該季聯盟「敗投王」，生涯59勝有26勝是在旅日發展前所拿到的，2017年球季結束退役離開職棒圈，來到業餘成棒台灣人壽打拚，1年後引退，現為樂天桃猿牛棚教練。

林英傑的誠泰隊友林恩宇堪稱「中古神獸」，2005、06年的防禦率依序為1.72、1.73，曾奪2006年投手三冠王，絕對是當代中職最頂級的本土王牌，2007年他跟隨林英傑腳步加盟日職樂天，一軍生涯出賽8場拿到1勝3敗、防禦率3.63，二軍生涯防禦率5.51。

和林英傑一樣，2009年底林恩宇帶傷返台，在兄弟投了5年轉任教練至今，這5年除了2013年出賽16場拿到8勝，其他賽季幾乎沒有亮相，都在養傷中度過，好漢就怕傷來磨。

林英傑（右）和林恩宇（左）在中職初期都投出聯盟中最優異的成績，而且先後赴日挑戰，可惜最後都以失敗收場。 聯合報系資料照片
林英傑（右）和林恩宇（左）在中職初期都投出聯盟中最優異的成績，而且先後赴日挑戰，可惜最後都以失敗收場。 聯合報系資料照片

最後是前La new熊左投吳偲佑，在林英傑赴日後，當時吳偲佑就是中職最好的左投，2006年豪取17勝奪勝投王，2007年他和林恩宇同時到日本打球，吳偲佑加盟羅德，只待2年，在一軍出賽2場投8局，防禦率2,25，並沒有值得大書特書之處。

2009年吳偲佑回歸La new熊狀態大不如前，該季防禦率高達5.37，球季結束因涉及假球案遭開除，結束短暫的職業生涯。

近年中職曾向日職「輸出」打者王柏融，只是他在日本火腿4年多期間表現平平，如今，中職有機會相隔10多年後，再度向日職「輸出」投手，和4名大前輩都是先發投手不同，曾峻岳是後援投手，角色不一樣，他和王柏融一樣都要佔洋將名額，如果如願到日職打球，壓力應該不小才是。

值得肯定的是，只要在中職表現不錯的投手或打者，依然能吸引日職球團的目光，這也給在中職打拚的本土選手一大動力，只要你在這裡好好表現，不見得高中畢業就要離鄉背井到海外奮鬥，在國內扎穩根基，等到身心技都成熟了，再挑戰旅外也是不錯的選擇。

棒球專欄 中華職棒 富邦悍將 曾峻岳 王柏融

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