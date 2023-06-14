中職／實力與顏值兼具 蘇智傑 X 陳傑憲 X 林安可

【撰文・鄧心瑜】

明明皆非外野底，各有不同原因輾轉奔跑在外野草皮，轉任外野手後合體「武力加乘」，憑藉高實力與高顏值擄獲球迷眼光，陳傑憲、蘇智傑、林安可場上「外野三鬼」、場下「外野三帥」，是統一7-ELEVEn獅近年最倚靠火力支柱，比賽中棒棒串聯搶攻分數，私底下好感情互相扶襯，《職業棒球》雜誌帶你揭密三人有趣互動。

（以下訪談，「」為陳傑憲、「」為蘇智傑、「」為林安可、「」為採訪組）

外向派與內斂派 個性既互補又相似

問：互相說說另外兩人的個性。

蘇：傑憲場上和場下沒有太大差別，就是個性外放的隊友，對工作很有責任感，隊友若有心情不好要開導，都會主動去關心，屬於里長伯類型；安可像是在自己世界那種，也不管別人怎麼看他，就拿跳舞來說，他不想做的事情就不會勉強自己。

憲：智傑是很認真、自我要求高的選手，他有自己一套SOP是每天必須要做的，求進步、每年學新的東西，這樣態度很值得學習；安可一樣對自己很要求，他們都很好的一點是不會因場上表現影響自己，是滿穩定、心理調整很好的球員。

可：智傑跟我比較像，比較安靜一點，默默做自己的事，畢竟我們角色跟傑憲不太一樣，傑憲是領導者，帶領球隊、製造氣氛，像他都打第一棒，上壘後氣氛會被他帶動起來，是球隊很重要的角色，但我們就比較悶、不會這樣，在場上做好自己的事。

問：傑憲和安可長期是室友，在房間都在做什麼？

可：雖然我跟傑憲球場上不一樣，但私底下滿像的，都很宅，幾乎都待在房間，看電影、聽歌、看影片，放假幾乎都是睡到飽，整天待在家裡，食物都叫外送。

憲：跟安可從2020年一直當室友到現在，也忘記是誰找誰、還是管理安排的，我們私底下很像、價值觀也很像，喜歡跟室友一起吃飯、互動，加上我們都很懶，在房間只會賴在床上追劇、叫外送，能不出門就不出門，出門是很累的事情，我不喜歡球季中出門。

可：外地比賽也不太會觀光，除了花蓮啦，如果去花蓮比賽一定會去吃耕壽司，都會揪他跟其他隊友一起去，但去其他客場比賽，休息時都是能躺不會坐的狀態（笑）。

問：在飯店都在看什麼類型的影片？

可：因為傑憲不會打電動，我們大多一起看YouTube、電影，但我幾乎都看釣魚的影片，他很常說：「你每天除了釣魚的影片還有什麼東西可以看？」因為上次我用他的帳號看影片，我都看釣魚、野人七號部落這種戶外類型，後來他的YT都會推薦釣魚影片在首頁，有跟我抱怨一下，但我在看的時候，他還是會默默跟我一起看。

統一獅隊林安可（左起）、陳傑憲與蘇智傑，。 中央社

「三鬼」契機更熟識場下培養好感情

問：對彼此第一印象，以及相處過後有什麼差別？

憲：一開始覺得智傑是很正經的人，我又比較外向、愛開玩笑，會怕如果開錯玩笑就不好了，所以一開始跟他沒有特別熟，後來安可進來我們變成「三鬼」開始有互動，記得有次一起搭高鐵，車上聊很多話題，才發現我以前想太多了，他其實很好聊、開他玩笑也沒關係，自從那次之後會互講幹話，開始發現他不太正經的一面，而且他還會說冷笑話耶！本身講話就很有笑點。

蘇：我比較早知道傑憲，因為他國小就很強了，大家都認識他，只是沒有一起比賽過，但互相知道是誰，後來U21、亞錦賽才一起同隊，有更多時間相處。

憲：我會鬧安可是因為他剛進來時秋訓看他打擊很厲害，互相虧來虧去感情愈來愈好，很喜歡他的個性，私底下我們個性很像、很宅，價值觀也類似，不太喜歡花錢、吃東西也是吃飽就好，所以自然而然喜歡跟他相處。

蘇：安可是學弟，大學才認識，不過當時他是投手，沒有太多交集，他真的是打擊天才，以前知道他會打擊，但不知道能打這麼厲害，因為他投球也不錯，沒有需要同時練打，結果進來打擊還拿全壘打王，一切都很神奇。

可：傑憲雖然是學長，但他很愛噹我，一開始不太會反擊，久了就忍不住反擊回去，智傑比較成熟一點，不會亂鬧我，相處起來比較正常。跟傑憲都是小打小鬧，因為有他帶頭，愈來愈多隊友很愛噹我，好像變「團欺」，我的反擊大多是回嗆他，或是抓到他出糗趁機噹爆，都是以其人之道還治其人之身！

憲：很喜歡智傑的一點是他很正義，對的事情就是對的，不會因為外在影響他的決定，我是滿容易過度考慮別人感受的人；安可是場上、場下分很清楚，場上盡力了，場下不會太懊惱、過度在意表現。

問：球季後常相約出去玩嗎？

蘇：三人以前滿常私下約，但最近傑憲有小孩後，比較多各忙各的。之前休賽季很常帶家人、女友一起去玩，有去露營、包棟民宿之類的，有次比較好玩是一起開車環島，玩了一周左右吧。

憲：因為我們另一半都互相認識，第一次約好像是我老婆跟智傑老婆聊天說要約出去玩，當時還有（吳）承諭也在旁邊，約一約大家都說好，就立刻打給安可，跟他說「不管了你一定要去。」

蘇：環島是2021季後吧，我們4對情侶一起出去玩，連我家兩個小孩也有去，當時只有我有小孩，剛好其他人會幫忙帶，對我來說超好的！剛好是一種放鬆，安可、傑憲都很喜歡也很願意跟小朋友玩。

憲：其實安可是最難約的，他休季也很懶得出門，是我們逼他出門，結果一次體驗後他也覺得還不錯，今年還問季後要去哪裡玩，我說有小孩了，他說「帶著啊！我幫你顧。」安可很喜歡小孩跟狗狗，而且我們幾個玩的很「合」，開心的回憶很多，自然更常約出去，一起烤肉、聊天，雖然是換個地方做一樣的事，感覺還是很不一樣的！

問：智傑、傑憲都有小朋友了，會對安可「逼婚」嗎？ 可：是沒有到逼婚啦，但最近傑憲滿常聊小朋友的話

題，常常聽他講小孩，也不會覺得厭煩，能體諒新手爸爸都會這樣。

蘇：有時候也會提一下，看安可什麼時候要結婚，但安可也很年輕才26歲，雖然我26歲已經生小孩了，但不會因為這樣逼婚啦，我們也會跟他聊，看他本身也很愛小孩，會陪我兒子跑來跑去，我兒子很喜歡跟他玩，都說要找安可叔叔，他很有耐心，覺得會是個好奶爸，如果以後我們的小孩都玩在一起，想想也滿有趣的。

全文未完，更多內容，請參閱最新一期《職業棒球雜誌》(第495期)