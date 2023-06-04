金塊進擊巨人陣攻守壓制 熱火靠「區域聯防」能否阻擋？

總冠軍首戰，儘管第四節一度緊張，整體而言金塊還是以明顯佔優的姿態，輕鬆保住主場，雙方主戰陣容身材懸殊差距，著實讓邁阿密整場被壓著打。來看看首戰的場上分析。

高大金塊的進攻壓制

首戰除了兩度（第二節初與第四節）熱火大擺區域聯防，確實讓金塊團隊籃球不太順暢外，基本上金塊仗著兩大套進攻，熱火就可以說全場都難以招架。

首先就是約柯奇（Nikola Jokic）站高位，把防守他的阿德巴約（Bam Adebayo）拉出禁區，然後放兩位高大前鋒不斷空切籃下，如同賽前分析「大衛vs.歌利亞！天賦優勢金塊、雜草韌性熱火 總冠軍5大觀戰焦點」所述，透過約柯奇強大的高位發牌能力，以及團隊早已熟稔的空手跑動與要位能力，甫開賽就用這套拉開分差。

高壯葛登（Aaron Gordon）光第一節就拿下全場最高12分（首節金塊禁區得分就高達20），巴特勒（Jimmy Butler）最多也只能看防葛登或波特其中一人，更甚者，這兩位前鋒也是有自己帶球能力，熱火一個輕忽，不用約柯奇或穆雷（Jamal Murray）傳導，他們也能自己持球大打小，乃至衝刺進攻籃板二次得分，再算上金塊掌握防守籃板發動早攻的能耐，讓這套鋒線衝刺籃下虐小陣打法，就更具威脅性。

約柯奇與穆雷的雙人舞威力強大。 法新社

另一套路，就是約柯奇與穆雷的「2-Men Game」大戲，這雙人組合本來就相當難守，熱火又多數時間上小陣容，讓這項任務更加棘手，更無轉圜。

在阿德巴約多數對位約柯奇情況下，穆雷這個本季季後賽檔拆持球得分最強的球員，一旦發動擋拆亦或者手遞手接球，熱火多數選擇讓阿德巴約沉退，防守者則從後面繞過掩護，結果就是穆雷拿手的急停跳投好戲；部分情況下「Hedge」穆雷，換「更難以承受之重」的約柯奇空切沒大人的籃下。

直接換防同樣行不通，阿德巴約或者還能稍微干擾穆雷，但很快後者就會傳給約柯奇，通常就直接開虐小個子。這組雙人配合兼且還能做更多變化，比如兩人拆完另一個隊友再殺到中間幫忙單擋，穆雷跑到三分線外「Catch & Shoot」。總之在人盯人情況下，邁阿密過小的陣容，過多可以錯位的點，同樣也拿金塊雙星戰術完全沒輒。

強勢進攻其實正是包括西區冠軍戰，金塊得以看似尚有餘裕的原因，寧願不犯規、防守有時放鬆，都是因為他們有自信打得回分數，經歷過湖人高大鋒線群，熱火佈陣更加矮小，更顯金塊首戰的輕鬆寫意。尤其是約柯奇，除了第四節末段跳出來開無雙穩住勝利，他整場真的離對湖人、太陽曾出現過的「全力小丑」還甚遠。

應對金塊這兩套進攻之所以這麼困難，主要還是在史波史特拉（Erik Spoelstra）難免受到評判的直接小球擺陣：或許是著眼提升進攻，或許是期望更快速的輪轉防守，又或者就是單純對勒夫（Kevin Love）的缺乏信心或傷病考量。

但正如賽前文所說、也是許多美國評論都提到，湖人吃虧的經驗就在眼前，放阿德巴約去單扛約柯奇，反而折損其更大的協防護框價值，以熱火陣容還理所當然會比湖人更吃虧。

當然，前文也提過，上了勒夫還是有可能被點名點到上不了場，但似乎至少有值得一試的變陣價值。熱火第二戰還會繼續全場擺小嗎？

高大金塊的防守壓制

除了進攻，防守端金塊的高大也讓熱火籠罩陰影。幾個數據：首戰雙方於Post的觸球次數，熱火：金塊為411：399，熱火更為頻繁，但金塊5投4中，熱火連一次出手都沒有。

再換個角度，本戰切入次數熱火：金塊為35：27，但金塊13投8中拿下17分，熱火才僅16投4中8分，切入後的得分機率低至僅22.9%，反觀金塊超過6成。那熱火被逼幹什麼去了呢？Pull Up比金塊足足多了11次出手-也才多進1球。

巴特勒勢必要打出更多侵略性。 法新社

簡單說邁阿密就是被逼著離禁區更遠的地方，嘗試更多的投射，油漆區得分與命中率也是肉眼可見的比金塊低，這也是為何賽後史波史特拉坦然接受罰球甚少的原因，除了阿德巴約高位傳球開後門，熱火真的很少進攻籃框。

從進攻手段的分歧也可一窺，同樣是多所運用擋拆、過掩護與手遞手，熱火更多選擇外圍跳投，金塊更多空切或接球強攻籃框。根源還是在於金塊全面大上一號的陣容，中前鋒3位舉起手來，差不多就可以遮蔽大半個球場。

這也是為何約柯奇敢於稍微離開禁區，大多時間都站在罰球線附近防守的原因：稍微前後左右挪移，就可以其碩大身軀達到干擾壓迫中距離或切入路線效果，又可以兼顧護框，只因就算他稍微遠離禁區，籃下還有葛登、波特（Michael Porter Jr.）乃至格林（Jeff Green）協防補位，身高多數都不遜色任何對手球員，護框效果依舊。

甚至，儘管此戰阿德巴約的進攻已相當Carry，但若不是大空檔，他平庸的低位進攻技巧，實連穆雷都能單獨防下，遑論除巴特勒外其他個子更小隊友，更無殺進金塊嚴密禁區的能耐。

要破大陣的最好方法，當然就是打出小球快準優勢，可紙上談兵簡單，實際執行困難，否則浪花兄弟與勇士隊也不會如此經典。

首先，半場進攻貫於壓慢節奏的熱火，只會讓身材劣勢更為明顯，所以他們在本戰中也有嘗試增加反擊早攻頻率，問題丹佛的身高手長優勢就在那裡，鋒線跟後場的運動力也不見遜色，熱火本戰碰撞強度且不高，連帶讓此戰提速成效也不彰。

熱火射手群首戰狀態低迷。 法新社

那麼比準？同樣也看得出因為打禁區太苦，熱火本戰三分球39投13中，前三節更僅有27投7中，比前面季後賽更仰賴三分投射，但不乏空檔情況下，Wide Open也才16投5中，這種準度是無法戰勝金塊的。

會有球迷說，這是熱火首戰手感低迷，卻忽略了面對每個對位者都高出一截的球隊，所謂的「手感正常」有多困難，且就算有大空檔，金塊球員都還是會很努力「Close Out」撲防，再加上投不進大概率會被抓籃板高效反擊的壓力，以及全場防守高壯自己一截對手的體能消耗，要維持所謂的「正常」談何容易？

在這點上我並不傾向是熱火球員表現不佳（傷病者除外，如賽後傳出生病的馬丁），而是更該肯定金塊的強大，但當然，熱火想贏，也只能戰勝壓力了！

熱火驕傲的區域聯防

此戰的熱火，倒也不是沒有好消息，證明自己引以為傲的區域聯防，至少在現階段還可以成功壓制金塊。

此戰在第二節與第四節，熱火都大量使用區域聯防，且都有收到奇效。第二節在約柯奇不在場時啟用，明顯讓金塊的流暢進攻卡頓，直到約柯奇上場，阿德巴約回去單防才結束使用。這段期間雙方得失分打成平手，但要知道這是包括穆雷與波特各一記高難度三分出手，且熱火專注度還沒那麼強情況下，而後恢復人盯人，邁阿密就被逐步拉開。

第四節更進一步，幾乎整節都採用區域聯防，且專注度與對抗強度都提升，又一次讓金塊打的綁手綁腳，連籃板都居下風，還讓因此打出更多轉換的熱火，三分準頭亦加溫，單節5成命中率一度追到僅剩個位數分差，全場被壓著打的邁阿密，又一次燃起人們對第四節奇蹟的希望。

即便熱火第四節區域聯防奏效，約柯奇適時接管比賽還是讓對手難以招架。 法新社

真的是最後4分鐘，約柯奇跳出來強勢接管比賽，包括各種高難度單打在內，統攬全隊相關12分（獨拿8分+4分由他吸怪後傳球創造），才斷絕對手反撲懸念。

但無論如何，都證明這套區防，至少現階段對金塊同樣能收效。這還是賽前馬龍教練曾提及，已有演練過的情況下。

第二戰雙方應對焦點

史波史特拉教練首先還是要面對陣容大小懸殊的最大難題。勒夫若果不是傷病嚴重，真的該至少一試，再視場上情況快速應變，最少也能收奇兵打亂金塊調度節奏的效果。

再者，真的很難，但熱火看來還是得貫徹外線火力決勝路線，畢竟首場第四節發起反攻號角，就是終於打出回春場的洛瑞（Kyle Lowry）連兩顆三分球，總算能打到約柯奇的沉退要害；其後海史密斯（Haywood Highsmith）再補上兩記，方能快速追分。

面對金塊強大高效的進攻，這彷彿就是身為大衛的熱火，能對巨人歌利亞金塊軍團，唯一勝算的投石攻勢。

除此之外，巴特勒的復甦也絕對重要。首戰不只是金塊對他重兵防守收效，更讓人懷疑他被傷勢影響多少？

熱火本來速度就慢，但本戰他下球後的決策實在太過謹慎，才會讓自己屢陷包夾，他有必要提速進攻，打對方協防不及，要知道對湖人被打到上不了場的布勞恩（Christian Braun），此戰都還能扛個8分鐘，就代表熱火真的沒能起到什麼打點效果，而他本該被士官長打爛都不意外。

本戰14投僅6中13分，正負值全隊最低-17，就算帶傷，巴特勒沒能多打出點對籃框的衝擊，熱火團隊是沒辦法得到足夠高品質的外線空檔，從而投出足以逆轉劣勢的三分火力。

面對陣容諸多劣勢，史波史特拉能否再炒出一盤好菜。 路透社

預計下一場我們能見到這位熱火王牌的反撲，以及這支有肉搏焦土戰傳統的勁旅，加大身體對抗強度。唯邁阿密千萬別把罰球討犯規過度算入進攻策略，一如前面所述，金塊現在的防守基調就是寧願高舉雙手沒守住，也不要陷入犯規麻煩。

金塊方面，壞消息是他們首戰的外線手感，尤其是三分球11投僅2中的波特，真的明顯受到休息太久影響；但好消息是，很難期待他們投的比首戰還爛，這般手感都還能全場穩定領先，只要多進個幾球，恐怕什麼防守策略，都無法克服先天上身材與天賦的差異。

但在此之前，還是要重新省視，如何拆解對手優異的區域聯防，首戰要不是靠約柯奇打不合理籃球硬是贏下比賽，繼續團隊合理籃球，真的大有可能被熱火逆轉勝，這方面第二戰不可再不防。

畢竟按照回顧歷史，金塊率先拿下主場10：0，總冠軍就幾乎等同到手，雙方第二戰都有充分要拿下的理由，就讓我們看看熱火是不是還藏有一些油，第一戰只是策略性保留跟試探。

又或者，真的差不多見底了？