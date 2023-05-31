中職／悍將翻轉對戰劣勢 「恐」龍症終於治好了

中華職棒今年球季各隊多處於廝殺狀態，即使到了五月份勝場差稍有拉開，但也僅5至6場。其中去年季末又是大規模變動陣容的富邦悍將，雖然排行榜ALL BLUE僅是曇花一現，但至少沒有大幅落後，目前取得16勝也已經追平去年上半季的成績，若不是打不贏樂天桃猿，他們應能更上一層樓。

富邦悍將今年最大的改變，莫過於對戰天敵味全龍總算不再一路被壓著打，目前對戰成績7勝5敗，罕見地勝多於敗，而且已追上去年整季對龍隊的勝場數。2021年是龍隊回歸一軍的首年，有多一名外援的優惠，但整體仍是在繳學費階段，成為各隊戰績的大補丸，唯獨悍將沒佔到便宜，對戰僅11勝1和18敗。以事後諸葛來看，這一年的戰績表若拿掉對戰龍隊，富邦將會是上半季冠軍、年度第二，而非僅排名第四的成績。

2022年味全戰力大躍進，富邦則是經歷教練團大變動，調整未到位的情況下，上半季悍將對戰龍僅拿1勝，其中竟然還吞下10連敗。下半季悍將的表現大幅進步，整體長居中段班，但對上龍隊還是被吃，整季富邦對戰味全只有7勝1和22敗。這兩年雙方對戰60場，悍將只拿到18勝，幾乎是別隊2021年對戰30場拿到的勝場，明顯有非常嚴重的「恐」龍症。

這幾年富邦打不好眾所周知，包含陣容老化、養成不佳、教練團及訓練模式頻繁更替、皇城內的和氣出問題等，原因族繁不及備載。不過戰力更完整的其他球隊，都沒有像龍打悍將這麼順手，刷卡富邦還真是有一套。可能原因是味全教練團、行政人員有一半以上出自於富邦，甚至被認為是「富仇者聯盟」，葉君璋總教練又擅於洞悉球員習性，在過於了解的情況下，對破解悍將是十分得心應手。另外就是味全目前拿下對戰45勝，其中主力投手中王維中拿下5勝0敗、布里悍8勝2敗、鋼龍7勝3敗、伍鐸8勝3敗、徐若熙2勝0敗，他們就佔據了其中30勝。

王維中(右)過去雖被認為不符狀元身手，但他專剋悍將，上周賽事他已復出，恐怕又將成為富邦打線的難題之一。 聯合報系資料照片

本季富邦悍將對戰味全龍能取得優勢，當然跟較少對上這些悍將剋星有關，布里悍及徐若熙都在傷兵名單，王維中上周才歸隊，目前僅有鋼龍及伍鐸正常出賽，可謂戰力損失嚴重。不過鋼龍依然威猛，本季味全對悍將拿到的5勝中，有4場是他掛帥主投，富邦還是無法破解他。但悍將並非只是靠對手戰力受損取勝，去年23局只有3分責失的郭郁政，本季卻成為突破點，今年2場捉對廝殺都被悍將打爆。

過去悍將打線對上龍投就是打不好，許多球員都只有1成多對戰打擊率，去年場均甚至得不到3分。今年雖團隊成績仍不理想，但對上味全反而有明顯改善，場均得分進步到4.75分。原因除了少遇上一些剋星外，中生代的李宗賢、辛元旭對戰不再是一籌莫展，加上新星劉俊豪、孔念恩很會打紅衫軍，他們都有超過3成打擊率，自然就會反應在勝場上。

再者富邦的投手群去年對戰味全場均失分超過4分，今年則壓制在3.25分，尤其主場更是低到只有2.25分。江少慶的回春無疑是最大的改變，他過去對戰防禦率高過5，球隊當然難以奪勝，本季則是1.64，即使自己未能得勝，仍是讓球隊保有贏球機會。另外洋將的更替也收到不錯的效果，龍隊打得不差的范米特及威迪茲都離隊，肯特及艾普勒就沒這麼好攻破了。

江少慶(右)過去常讓龍隊予取予求，但今年已經調整得宜，現在壓制對手很有一套，讓味全無法輕易再越雷池一步。 聯合報系資料照片

味全vs.富邦之戰，即使有「富仇者聯盟」的話題，但比賽越是一面倒，越無法吸引關注。今年悍將已經治好「恐」龍症，不再處於劣勢，再加上先前的促請裁決爭議，以及投球時間、觸身球引發的場上衝突，雙方對戰將更有話題性，或許將成為經典對戰組合，爭奪誰才是真正的北方王者。