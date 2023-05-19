羅素成為G1最大破口 湖人急需快速變陣

西區決賽湖人vs.金塊開打，系列賽G1金塊展現驚人奪冠實力，投籃命中率5成5，三分命中率4成7命中15個三分球，以近乎完美表現132：126擊敗湖人。全世界都被金塊完美表現嚇到，不是驚嘆：金塊超強，就是驚呼：金塊總冠軍。

金塊是西區第一種子，擁有主場優勢，G1打得如此完美，籃板球完爆湖人，禁區金塊中鋒約柯奇34分、21籃板、14助攻完勝湖人，金塊後衛墨瑞20投12中砍31分，簡直無法防守，射手波普再添21分，射得湖人體無完膚。

金塊全隊六人得分達二位數，最多領先湖人21分，場上每個點都殺得湖人不知所措。湖人似乎很難有機會翻身，因為金塊超完美、超強勢表現，已經讓人對湖人失去信心。

金塊在西區冠軍賽G1打得輕快流暢，6人得分達到兩位數，4位先發球員投進3顆以上的三分球，湖人一路落後只能苦苦追趕。 美聯社

湖人現在有更大麻煩，G1之後，湖人教練漢姆和先發後衛羅素之間出現爭執、裂痕。因為湖人必須變陣，203公分前鋒八村壘可能先發，搭檔詹姆斯、戴維斯，湖人必須提升鋒線和內線高度，除了要夾擊、對位約柯奇，更要保護籃板，甚至形成更多錯位優勢。

羅素是湖人先發五人中防守最差，也最容易被金塊打點的防守破口，一旦羅素外線不準，三分失靈，進攻失去威脅性，羅素在場上就是湖人防守體系最大漏洞。G1羅素11投4中，其中三分球3投0中，只得8分0籃板，第四節被漢姆棄用坐滿板凳。

羅素不想打替補，因為他要拚今夏新合約，目前看來漢姆只能把湖人繞擋拆和一對一防守相當出色後衛施羅德拉下來打板凳第六人，保留羅素跟里夫斯一起先發。

只要羅素進攻和投籃手感OK，他陣容和對位大問題，但湖G2有不能輸的壓力和氣勢，漢姆用人、調整，跟球員之間關係，以及羅素在湖人陣中角色重要性，已經嚴重影響湖人凝聚力和團隊。

羅素(中)在季後賽的表現是非常不穩定，對灰狼、灰熊、勇士時分別有9投1中、11投2中、10投1中的極差手感。湖人想拿總冠軍，不能一直讓他賭手氣。 美聯社

湖人必須打好防守，控制比賽節奏，有效限制金塊角色球員空切、三分球發揮，才能拿下勝利，羅素進攻很吃手氣，三分不穩，金塊也抓住羅素防守跟不上和一對一防守漏洞，用人打點，打穿湖人防守破口。金塊非常出色，但並沒有G1呈現出來那麼完美，我也不認為金塊這個系列賽能淘汰湖人。

湖人替補前鋒八村壘在G1輸球後，說了這麼一段話：「我們上半場就像在開玩笑，我們不能跟著他們起舞，必須從一開賽就保續專注全力以赴，就像我們下半場比賽打得那種風格，我們需要打出最好防守，把握每一次進攻機會」。只有打出最佳防守，才能把握每一波進攻機會，八村壘點出G1湖人開賽心態問題和防守漏洞。

G1湖人上半場54：72落後金塊18分，金塊下半場投籃命中率5成8，三分命中率5成2，籃板球一度領先湖人21個。湖人上半場根本沒有認真防守、投入比賽，讓金塊瘋狂三分手氣和超狂進攻得分一路持續到第四節。

湖人不能跟金塊嘻嘻哈哈，兩隊輕鬆打，比進攻和投籃得分，湖人必須重拾上個系列賽打勇士的強硬和堅決態度，戰戰兢兢、霸氣凌人、防守至上、堅壁清野，只要打出湖人招牌防守，湖人就能鑿開金塊破口，扭轉系列賽情勢。

金塊雖然有強大的得分能力，但湖人只要確實拿出他們最傲人的防守本事，要擺平金塊也不是什麼難事。 美聯社

金塊是例行賽NBA進攻效率最好球隊，約柯奇就是無解的存在，以約柯奇為核心金塊戰術主軸、空切接應、內外線配合和恐怖三分球，正是金塊看起來非常強大又可怕關鍵。

湖人防守體系和對位可以給約柯奇每場30分、15籃板，但不能讓金塊其他五個角色球員都打出超水準進攻和手氣，這就是湖人可以做好的防守，也是湖人六戰拿下金塊，打進總冠軍賽的決勝密碼。

我的預測，湖人4：2金塊，湖人四年內第二度打進NBA總冠軍賽。